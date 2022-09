Sánchez anuncia l’arribada de més vacunes per a les noves variants de la covid

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va avançar ahir que les vacunes contra les variants de la covid-19 arribaran la setmana que ve a Espanya i es començaran a aplicar «a finals de setembre i primers d’octubre». En la seva intervenció en l’acte del PSOE El Govern de la Gent, a Sevilla, el cap de l’executiu va assenyalar que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, l’havia informat sobre l’arribada de les noves dosis.

Aquestes vacunes es començaran a aplicar als col·lectius més vulnerables, com són els més grans de 80 anys i els usuaris de residències de gent gran, va detallar Sánchez. En aquest sentit, el president del Govern va celebrar que Espanya estigui superant «una de les calamitats més importants dels últims 100 anys», la pandèmia, i va destacar el seu paper «exemplar» en la vacunació i donació de vacunes a altres països del món.

Per part seva, l’Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris (MHRA) del Regne Unit va informar que ha aprovat una segona vacuna bivalent contra el coronavirus per a les persones de 12 anys o més.

La MHRA, el regulador del sector farmacèutic, va confirmar que es tracta de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que ha complert els seus estàndards de seguretat, qualitat i eficàcia, i que serà utilitzada com a vaccí de reforç per a aquesta tardor boreal. La vacuna es dirigeix tant al cep original de coronavirus com a la variant Omicron que va sorgir a finals del 2021.

June Raine, directora executiva de la MHRA, va assegurar que l’assaig clínic de la vacuna bivalent de Pfizer/BioNTech va mostrar «una forta resposta immunitària contra la variant Omicron BA.1, així com contra el cep original». «Les vacunes bivalents ens estan ajudant a afrontar el desafiament d’un virus en constant evolució», va assenyalar Raine.