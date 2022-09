Xile decideix avui a les urnes si aprova una nova Constitució

Uns 15 milions de xilens estan avui en condicions de decidir per mitjà del vot si aproven o rebutgen la nova Carta Magna que una convenció paritària va redactar al llarg d’un any amb una orientació progressista que no té precedents a l’Amèrica Llatina. Com sol passar en aquest país, la societat arriba a la consulta enmig d’una forta polarització que no ha exclòs moments tensos i agressions. Durant mesos, les enquestes assignaven la victòria a l’opció Rebuig, que impulsen els partits de dretes i un sector del centre polític, per almenys deu punts de diferència. Tot i això, un últim sondeig de Plaza Pública/Cadem conegut dies enrere ha reduït la distància a la meitat, cosa que dóna esperança al nou Govern de Gabriel Boric.