Dues persones assassinen un home a trets des d’una moto a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home a Barcelona després de ser tirotejat des d’una moto, segons va avançar la periodista Anna Punsí al seu compte de Twitter. Els fets es van produir cap a les tres de la matinada d’ahir quan els Mossos van tenir coneixement que un home havia patit una agressió per arma de foc al carrer Fluvià de Barcelona, davant del CUAP, el centre d’atenció d’urgències. Diverses dotacions policials es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar una persona que presentava ferides d’arma de foc. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre la víctima sense que pogués evitar la seva mort per la gravetat dels trets.

Dominicà de 43 anys Segons va assegurar la periodista al seu compte de Twitter, la víctima seria Juan Miguel G., un home dominicà de 43 anys, i hauria estat executat per dues persones que es desplaçaven en una moto. Hauria rebut almenys quatre trets a l’esquena, el pit, el cap i el mentó. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i identificar els agressors.