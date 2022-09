Aquest diumenge hem conegut la notícia <strong>d’un avió privat que va sortir de Jerez de la Frontera</strong> (Cadis) i <strong>es va estavellar al mar Bàltic</strong>, a prop de la costa de Letònia. A continuació repassem els detalls que ja coneixem sobre aquest vol accidentat, i les possibles causes de la ràpida caiguda.

Trajecte conegut per la família

A l’avió viatjaven Karl Peter Griesemann, amo de l’empresa Quick Air, juntament amb la seva dona Juliane, la seva filla Lisa i la seva parella Paul Föllner. Ells tenien una casa a prop de la localitat gaditana de Zahara de los Atunes i era habitual que el seu jet privat estigués estacionat a Jerez de la Frontera, des d’on es solia desplaçar a Colònia (Alemanya), segons informa el ‘Diario de Jerez’.

Un sol pilot

Segons han apuntat diversos mitjans de comunicació, l’avió, un Cessna 551, tenia només un pilot: el mateix Karl Peter Griesemann. No obstant, experts en el camp de l’aviació consultats per EL PERIÓDICO han explicat que aquest jet necessitaria un certificat d’operador aeri (AOC, per les seves sigles en anglès) i aquest AOC exigiria la presència de dos pilots a bord.

Volant de manera erràtica i sense ràdio

L’avió es dirigia a l’aeroport de Colònia/Bonn, a Alemanya. No obstant, va volar sense ràdio uns 3.500 quilòmetres degut, suposadament, a problemes de pressió a la cabina. Segons el rastrejador de vols Flightradar, l’aparell va fer dues voltes, a París i a Colònia, abans de dirigir-se directament al Bàltic. Després, la plataforma va detectar una pèrdua de velocitat i d’altitud sobtades fins que va desaparèixer enmig del mar. De fet, va arribar a caure a 8.000 peus per minut (fmp).

Experts en el camp de l’aviació han exposat a EL PERIÓDICO que hi ha la possibilitat que l’avió hagi sigut abatut en vol. «Sembla que va caure a 8.000 peus per minut. Encara que no es tinguin motors, es planeja amb règim de descens més baix», expliquen, i afegeixen: «Després de creuar Espanya i França sense atendre la ràdio, surten caces militars, i pot ser que el procediment sigui abatre sobre el mar, i que aquest sigui el motiu d’aquest règim de descens tan bèstia al caure».

Una altra possibilitat que estudien és que, a l’haver-hi un únic pilot, aquest es podria haver indisposat, o el podrien haver indisposat, i cap altra persona hauria tingut la capacitat d’agafar el control de l’avió.

Restes al mar

La Guàrdia Costanera de la localitat sueca de Visby ha acudit aquest diumenge al lloc on es va produir l’accident, on han trobat taques d’oli i restes del jet. Durant el matí d’aquest dilluns, també han trobat noves possibles restes de l’avió, segons ha avançat el rotatiu suec ‘Aftonbladet’, però encara no han localitzat les quatre persones que hi viatjaven. Igualment, les autoritats sueques ja han confirmat que la possibilitat de trobar supervivents és mínima.