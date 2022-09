El fiscal reclama 13 anys de presó per a un acusat de deixar morir la dona

Homicidi o imprudència? Aquest interrogant és el que haurà de resoldre a l’Audiència de Barcelona un jurat a partir del proper 9 de setembre. Davant el tribunal popular s’asseurà LC, de 67 anys, acusat de deixar morir la seva dona malalta per no atendre-la durant mesos quan no podia aixecar-se del llit. El fiscal reclama per a ell 13 anys de presó i la llibertat vigilada durant cinc anys per un delicte d’homicidi, encara que, alternativament, sol·licita una pena de multa de 1.800 euros i cinc anys de presó per omissió del deure de socors i homicidi per imprudència greu. El jurat haurà de decidir sobre la culpabilitat o innocència d’aquest veí de Manresa.

L’escrit del fiscal relata que l’acusat i la seva dona es van casar el novembre del 2008 i no van tenir descendència. Deu anys després, el 15 de desembre del 2018, la dona, de 57 anys, va morir a l’Hospital de Manresa. Va ingressar a causa d’un xoc sèptic causat per les múltiples úlceres infectades que presentava. Quan va anar al centre sanitari presentava, a més, pèrdua de teixits, amb visualització de l’os, larves als cabells i restes de femta seca i de roba incrustada per no haver estat rentada a temps. Des de feia més de tres mesos, la dona vivia postrada al llit a causa dels problemes respiratoris i de circulació que patia. Segons detalla l’acusació, el marit «la tenia totalment desatesa, sense prestar-li l’ajuda que aquesta situació requeria». L’acusat, incideix el fiscal -tot i ser coneixedor de les patologies de la seva dona, «de presenciar diàriament el seu progressiu deteriorament físic» i d’adonar-se que la seva persistència en aquella desatenció i «incúria» comprometia la seva vida- va obviar « durant mesos el deure de cura i l’obligació de vetllar» per ella. I no només «pel vincle matrimonial» que els unia, sinó per «la pròpia convivència». L’imputat «no va fer res per evitar que la situació s’anés agreujant progressivament», acceptant «com inevitablement unida a aquesta desatenció la mort de la seva dona i assumint completament el risc que per a la pròpia supervivència» de la dona «implicava la seva inacció», argumenta escrit d’acusació. Destaca, en canvi, que LC podria haver atès tant les necessitats mèdiques com d’higiene de la seva cònjuge bé per si mateix o a través dels serveis socials. Però, excepte quan va contactar amb aquests últims, l’imputat va rebutjar les mesures que des de l’Administració li proposaven i que «haurien millorat» l’estat de la dona. L’acusació apunta que davant «l’evidència» que la mort de la seva dona era imminent, el 14 de desembre del 2018, l’acusat va fer una trucada al servei d’emergències, que va traslladar la dona a l’hospital. Segons la seva opinió, la «magnitud de les ferides era tal (úlceres infectades, forats a les cames amb carn podrida i ossos a la vista)» que la mort es va produir poques hores després.