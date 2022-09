La fugida d’empreses de Rússia ja supera el miler

Quan les primeres companyies multinacionals van anunciar el tancament dels seus negocis a Rússia com a resposta a la invasió militar d’Ucraïna llançada per Vladímir Putin, Jeffrey Sonnenfeld es va quedar una mica desconcertat. «Em va sorprendre moltíssim que hi hagués entre aquella primera dotzena d’empreses diverses tecnològiques, petrolieres i firmes de serveis professionals. Aquestes no són mai les primeres a mullar-se per la justícia social o els drets humans. Més aviat tenen problemes de reputació i tenen tendència a seguir el lideratge dels altres», afirma a l’altra banda del telèfon el fundador de l’Institut de Lideratge Executiu de la Universitat de Yale, situada a New Haven, Connecticut.

Sonnenfeld sap de què parla. Fa gairebé mig segle que intenta convèncer els directius de les empreses més grans del món sobre els beneficis de la responsabilitat social corporativa, una mena de model de governança amb rostre humà i fonaments ètics que contribueixi al bé comú de la societat. Un concepte que ha trigat una eternitat a obrir-se pas i allunyar-se de l’ortodòxia neoliberal enunciada en el seu moment per Milton Friedman, que va dir que «la responsabilitat social de les empreses consisteix a maximitzar-ne els beneficis».

Sonnenfeld va optar per contactar amb els pioners del boicot empresarial. Volia conèixer els motius i l’estratègia per desvincular-se de l’economia russa alhora que començava a elaborar un llistat amb el posicionament de cadascuna de les multinacionals que operen al país. «Em vaig adonar que la seva principal preocupació era que s’estava donant el mateix crèdit als mitjans a les empreses disposades a renunciar a milers de milions de dòlars de negoci i a aquelles que no havien fet més que llançar cortines de fum amb breus comunicats sense mesures concretes», assegura. Entre les primeres, companyies com Shell o BP, el principal inversor estranger a Rússia, que ha anunciat plans per desprendre’s del 20% de participació que mantenia en el gegant estatal rus Rosneft a un cost de 25.000 milions de dòlars.

Amb l’ajuda d’un nodrit equip d’investigadors de Yale, Sonnenfeld va decidir repassar la llista de grans empreses per posar-los nota. «Excel·lent» per a les companyies que s’han retirat completament de Rússia; «notable» per a aquelles que han cessat temporalment la seva activitat; «bé» per a retirades parcials com la de PepsiCo, que manté el negoci actiu al país; «Suficient» per als anuncis més modestos, com la renúncia a futures inversions; i «suspens» per a les empreses que segueixen al país. Des de Benetton a Giorgio Armani, des de la francesa Total a la xinesa Alibaba o les espanyoles Acerinox o Talgo, segons estableix la llista.

Aquest llistat va començar a circular amb rapidesa per la rebotiga del món empresarial, des dels consells d’administració als parquets de Wall Street. I la roda no va trigar a adoptar dimensions gegantines. De la dotzena d’empreses que van reaccionar a la invasió reduint la seva activitat a Rússia quan es va estrenar la llista el 28 de febrer s’ha passat a més de 1.100 sis mesos després, de les quals 313 han abandonat completament el país.

Recompensa en els mercats

Més enllà de la pressió de grup o la por de ser assenyalats com a coartífexs de la maquinària de guerra de Putin, hi ha un altre factor que hauria ajudat a que el boicot empresarial prengués forma. «Les empreses que van fer el correcte van ser recompensades», diu Sonnenfeld, tot afegint que «les seves accions s’han revaloritzat des que van anunciar la sortida de Rússia, potser pel risc operacional, financer o de reputació que comportava quedar-se».

Les que es van quedar, en canvi, han estat castigades pels mercats». La revaloració de les seves accions ha servit per compensar els 59.000 milions de dòlars que aquestes empreses han perdut, segons The Wall Street Journal, per la depreciació dels actius a Rússia o els ingressos perduts. Les multinacionals amb més de 200 treballadors que continuen operant amb normalitat al país han passat a ser minoria. Només en queden 244, segons el llistat del Chief Executive Leadership Institute de Sonnefeld, el més exhaustiu que existeix.

Per a Rússia, el cost de la desbandada és onerós. Segons les estimacions dels investigadors de Yale, el miler de companyies que han retallat la seva activitat al país donaven feina a uns 5,5 milions de treballadors, prop del 12% de la població activa de Rússia.