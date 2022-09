A la periodista d’Al-Jazeera Shireen Abu Akleh és «altament probable» que la matés un soldat israelià «per error. Aquesta és la conclusió de la investigació de l’Exèrcit jueu gairebé quatre mesos després d’aquella bala que es va colar entre el buit de la seva armilla antibales i el seu casc i va emmudir la seva veu. La veterana reportera palestino-nord-americana no era un objectiu intencional, afirmen els resultats, tot i que els trets estaven dirigits a la zona on ella i el seu equip periodístic es trobaven. L’Exèrcit ha confirmat també que no s’obrirà una investigació penal per depurar responsabilitats, una decisió controvertida que no ha sorprès ningú.

La investigació oficial es tanca amb l’argument que probablement fos un «tret accidental» d’un soldat israelià que estava en situació de perill i la va identificar erròniament com un pistoler palestí armat. Segons han explicat tanmateix diverses vegades els companys de la reportera, l’Exèrcit sabia que un equip de periodistes es trobava allà i tots anaven identificats com a premsa de manera molt visible. Però, segons el cap d’Estat Major israelià, aquest «incident desafortunat» només va passar per ser enmig de «l’activitat operativa per frustrar el terrorisme palestí».

La investigació s’ha basat en entrevistes amb soldats, la geolocalització dels telèfons mòbils, l’anàlisi del lloc dels fets, les gravacions d’àudio i vídeo i les informacions periodístiques. Però ja no anirà més lluny. L’Oficina del Fiscal General Militar d’Israel ha anunciat que no obriria una investigació contra cap soldat involucrat en l’incident ja que «no hi ha sospita que s’hagi comès un delicte penal». D’aquesta manera, Israel desatén les conclusions prèvies extretes per cinc grans mitjans de comunicació internacionals a l’investigar els fets, com Associated Press o la CNN, que suggerien el caràcter premeditat de l’assassinat d’Abu Aqleh per part de l’Exèrcit israelià.

Més de 80 palestins assassinats

Després de la publicació d’aquests resultats, la família de la periodista no ha trigat a expressar la seva desaprovació. «Com era d’esperar, Israel s’ha negat a assumir la responsabilitat per l’assassinat de la Shireen», ha afirmat en un comunicat. «La nostra família no està sorpresa per aquest resultat, ja que és obvi per a qualsevol que els criminals de guerra israelians no poden investigar els seus propis crims; tanmateix, seguim profundament dolguts, frustrats i decebuts», han afegit. La família continua pressionant perquè es porti a terme una «investigació nord-americana exhaustiva, independent i creïble que condueixi a la rendició de comptes» i també ha acudit al Tribunal Penal Internacional.

Més de 80 palestins a Cisjordània han sigut assassinats per les forces de seguretat israelianes des de principis d’any. Una d’aquestes víctimes mortals va ser Shireen Abu Akleh l’11 de maig passat. La periodista d’Al-Jazeera estava informant sobre una batuda militar israeliana en el camp de refugiats de Jenin, a la Cisjordània ocupada, quan una bala va acabar amb la seva vida. La seva mort va commocionar palestins dins i fora dels territoris, ja que feia més de dues dècades que informava i denunciava allò que li ha acabat passant a ella. Aquell matí de maig els seus assassins van aconseguir emmudir-la però no van poder treure-li la veu.