El Govern portuguès ha presentat aquest dilluns el primer gran paquet de suport social per ajudar les famílies a combatre l’augment de la inflació. Un paquet valorat en 2.400 milions d’euros i que té com a principals beneficiats els pensionistes. El primer ministre, António Costa, ha anunciat un augment extraordinari del 50% de totes les pensions el mes d’octubre, que se sumarà a ajudes directes de 125 euros per a totes les persones amb ingressos bruts inferiors als 2.700 euros mensuals, amb un suplement de 50 euros per cada fill menor de 24 anys. Costa ha explicat que aquests pagaments es realitzaran de forma única, tot i que el Govern lusità també ha aprovat mesures de llarga durada.

Entre aquestes mesures hi ha la reducció de l’IVA de l’electricitat del 13% al 6% a partir del mes vinent i fins a finals del 2023. Una mesura que haurà de ser aprovada abans en el Parlament, però que comptarà amb prou vots gràcies a la còmoda majoria absoluta amb què compta el Partit Socialista després de les eleccions del gener. La cambra legislativa també haurà d’aprovar l’augment de les pensions d’entre un 3,53% i un 4,43% el 2023, una altra de les propostes plantejades avui per Costa. «Els pensionistes veuran integralment reposat el poder de compra perdut al llarg d’aquest any», ha assegurat el primer ministre, que ha afegit que aquests augments garanteixen la sostenibilitat de la Seguretat Social i no alteren els objectius de reducció del dèficit i del deute públic. Protecció als lloguers El Govern lusità també ha decidit limitar l’augment del preu dels lloguers a un 2% a partir de l’any vinent, lluny del màxim permès per llei, d’un 5,7%. L’Executiu preveu compensar els propietaris amb deduccions en l’impost sobre la renda (IRS) i en l’impost de societats (IRC) perquè no es vegin perjudicats per aquesta limitació. A aquesta mesura se sumen la congelació del preu dels bitllets del transport públic a partir de l’any vinent i la renovació fins a finals del 2022 de la reducció dels impostos als combustibles, que suposen rebaixes d’entre 14 i 16 euros per cada 50 euros proveïts de gasolina i de gasoil, respectivament. Portugal ha sigut un dels últims països europeus a anunciar un paquet social d’ajudes per combatre els efectes de la inflació. Una cosa que Costa ha defensat malgrat les crítiques. «Aquest paquet de mesures ha arribat quan vaig dir que arribaria. Vaig dir que ho aprovaríem al setembre perquè era molt important tenir la certesa que estàvem en condicions de poder tornar a les famílies portugueses aquesta quantitat, de 2.400 milions d’euros, sense que això posi en perill els nostres objectius de reducció de deute i del dèficit».