El PSOE desautoritza l’exministra Trujillo sobre Ceuta i Melilla

El PSOE ha desautoritzat en tota regla l’exministra socialista que va qüestionar l’espanyolitat de Ceuta i Melilla. El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, va afirmar ahir que el Govern no està d’acord amb les declaracions de l’exministra María Antonia Trujillo sobre Ceuta i Melilla i que els socialistes no dubten de «l’espanyolitat» de les dues ciutats. Trujillo havia afirmat durant una conferència a la ciutat marroquina de Tetuan, distant uns 40 quilòmetres de la frontera amb Ceuta, que les ciutats autònomes espanyoles «suposen un afront a la integritat territorial del Marroc» i són «vestigis del passat que interfereixen » en les relacions amb Espanya.

«No dubtem de l’espanyolitat de Ceuta i Melilla», va concloure el portaveu socialista al Congrés dels Diputats. L’exministra participa aquests dies en el congrés «Les relacions entre el Marroc i Espanya: ahir i avui», organitzat per la Universitat Abdelmalek Essaadi de Tetuan i inaugurat dissabte per l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui Trujillo va ocupar la cartera d’Habitatge.

Al PSOE de Melilla, les paraules de l’extitular d’Habitatge han fet mal. Els seus portaveus les van qualificar com a «falses i inacceptables» i van deixar clar que, per als socialistes, l’espanyolitat de les dues ciutats autònomes és «inqüestionable». «Les opinions personals abocades per María Antònia Trujillo sobre Melilla i Ceuta no representen ningú al PSOE, i a més són falses i inacceptables», va afirmar la formació política en una piulada.

Per part seva, el diputat del PSOE a l’Assemblea i exconseller de Turisme, Emprenedoria i Activació Econòmica, Mohammad Mohammad Mohand, va afirmar que «si cal dir que aquest comentari és propi d’una impresentable, es diu i ja està».