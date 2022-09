La guerra del gas no deixa d’agreujar-se. El portaveu del Govern rus ha culpat les sancions occidentals de la interrupció del subministrament de gas que arribava fins a Alemanya a través del Nord Stream 1. El gasoducte no bomba combustible des de divendres a causa d’una avaria a les turbines, segons l’explicació aportada per Gazprom. Aquest últim contratemps ha revifat la preocupació a Europa, escenificada durant tota la jornada als mercats. La cotització del gas de referència al continent va arribar a apreciar-se un 30% poc després de l’obertura.

«Els problemes amb els enviaments de gas van sorgir a causa de les sancions que els països occidentals van imposar sobre el nostre país i algunes de les nostres companyies», va assegurar el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, en una compareixença de premsa recollida per l’agència Interfax. «Cap altre motiu podria haver causat aquest problema en el bombatge». Gazprom va anunciar divendres que el Nord Stream 1, el principal conducte per a l’arribada de gas rus a Europa, es mantindrà tancat «de manera indefinida» fins que «s’eliminin els defectes en l’operativitat del seu equipament». D’acord amb la gasística estatal russa, el problema es va originar després que es detectés una fuga de petroli al motor d’una turbina. Però les suspicàcies d’Occident no van trigar a manifestar-se, ja que l’anunci de Gazprom va arribar poc després que els països del G-7 anunciessin un acord per posar un límit al preu que paguen pel petroli rus, una mesura amb què pretenen reduir la capacitat de Moscou per finançar la seva guerra a Ucraïna. «Total confusió» per les sancions El portaveu de Vladímir Putin va afirmar que les sancions han generat una «total confusió» en els aspectes legals i pràctics de tot el que concerneix el manteniment de les turbines del gasoducte. I, d’acord amb el seu Govern, aquestes mateixes sancions haurien impedit fins ara a Siemens Energy –encarregada de la gestió i el manteniment del gasoducte– reparar l’avaria a la turbina, una tesi que disputen tant la Unió Europea com la mateixa companyia Siemens. «Veiem intents constants d’escapar-se de la responsabilitat i donar-nos la culpa a nosaltres», va afegir Peskov abans d’apuntar Occident com a responsable de la crisi energètica que assola Europa. Al ser preguntat si el subministrament es podria reprendre si se suavitzen les sancions, Peskov va respondre amb rotunditat: «Sense cap mena de dubte».