Sánchez i Feijóo es vendran al Senat com la millor opció davant la crisi

La campanya electoral més llarga de la història recent és a punt de començar. Avui, els dos principals polítics espanyols, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, inicien una cursa que acabarà, d’aquí 16 mesos, amb un sol guanyador. El president del Govern la començarà amb un diàleg amb ciutadans anònims a la Moncloa, al contrari del que va fer fa un any, quan es va envoltar d’empresaris en un acte a la Casa Amèrica de Madrid. Aquesta fotografia més cerimoniosa, entre corbates i en un lloc important, serà, en canvi, la que ofereixi Feijóo en una conferència en un saló ple de membres de la patronal i diplomàtics a l’Hotel Villa Magna del Passeig de la Castellana de la capital.

Aquests actes són l’aperitiu del plat fort de la setmana: demà a la tarda al Senat, els dos dirigents protagonitzaran el primer debat, que versarà, segons el marc establert per Sánchez, sobre «el pla d’estalvi i gestió energètica» aprovat per l’executiu i que ha de ser completat, en les properes setmanes, amb un segon paquet de mesures. Els conservadors volien que fos un debat de política general, però la Moncloa el va circumscriure a l’assumpte de l’energia, en què el polític socialista està aconseguint èxits internacionals amb «l’excepcionalitat ibèrica», que va posar un límit al preu del gas que ara els socis europeus volen copiar. A la seu del PP no preocupa gaire: «Si ell creu que amb el megawatt hora a més de 400 euros i amb la política internacional guanyarà vots, està equivocat», apunta un assessor de Feijóo.

Pols a la cambra alta

La sessió de la cambra alta permetrà veure dos dirigents que es vendran com la millor opció per intentar sortir de la crisi econòmica i social provocada per la guerra de Rússia a Ucraïna. El cap de l’executiu traurà pit dels paquets d’ajudes aprovats aquest any per pal·liar les conseqüències del conflicte en les butxaques dels ciutadans. I, segons fonts del Govern, la Moncloa està estudiant algunes mesures «més quirúrgiques» per ajudar els col·lectius que estan encaixant pitjor l’alça dels carburants i l’electricitat. «La baixada de l’IVA a la llum i al gas beneficia tothom igual, però som conscients que cal cuidar encara més els que ho estan passant pitjor», afirma una font del Ministeri de Hisenda. El canceller alemany, Olaf Scholz, va anunciar ahir bons energètics de 300 euros per a jubilats i de 200 euros per a estudiants.

El cap de l’executiu explicarà que el Govern té com a prioritat aplicar mesures «socials» que comporten un impacte «en la majoria de la població», assenyalen fonts de la Moncloa. «No pot ser que quan intentem pressionar els bancs i les energètiques, ells [els del PP] surtin sempre protegint-los», diuen al departament d’Hisenda.

Avantatge per al president

Sánchez juga amb avantatge en el debat perquè compta amb temps il·limitat per intervenir. En canvi, Feijóo disposarà dels 15 minuts inicials per exposar el seu programa energètic i, després, cinc més per donar la contrarèplica a Sánchez. El dirigent conservador destacarà els «èxits de gestió econòmica» dels governs del PP i els contrastarà amb un executiu de coalició que considera que va a «rebuf» d’altres països i al qual atribueix «manca d’anticipació». «Per no dir el caos que viuen a dins amb els d’Unides Podem i amb els seus socis parlamentaris», assenyala un membre de l’equip econòmic del dirigent.

Feijóo insistirà en què la baixada de l’IVA del gas del 21% al 5% anunciada per Sánchez dilluns és una idea seva i l’animarà a «continuar copiant» els seus plantejaments, sobretot, li dirà, la deflactació de l’IRPF. Això és: modificar els primers trams d‟aquest impost per mitigar l’impacte de la inflació si, després de la pujada del salari, s’ha saltat d’esglaó. Euskadi, governada pel PNB amb el suport dels socialistes, ha deflactat l’IRPF ja dues vegades aquest any.