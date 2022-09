Una periodista d’Al-Jazeera, la palestina Shireen Abu Akleh, ha mort avui per foc <strong>israelí</strong> durant una batuda de l’Exèrcit a la ciutat de Jenín, al nord de la Cisjordània ocupada, ha confirmat el Ministeri de Salut palestí. La periodista ha mort després que una bala li impactés al cap, alhora que un altre company periodista, Ali al-Samudi, ha sigut ferit amb una bala a l’esquena i la seva condició és estable, segons el Ministeri. Els dos periodistes portaven les seves armilles identificades com a premsa i ella treballava per a Al-Jazeera des de l’inici de la segona intifada, ha confirmat el mitjà.

L’Exèrcit israelià ha indicat que durant una batuda al camp de refugiats de Jenín «sospitosos armats» han obert foc contra les forces de seguretat i han llançat explosius, per la qual cosa els agents han hagut de disparar en resposta. «L’Exèrcit està investigant l’ocorregut, en particular la possibilitat que un periodista fos assolit per foc real d’un palestí», han assenyalat sobre la mort d’Abu Akleh. A finals d’abril, el palestí Lufti Labadi, de 18 anys, també va morir per foc israelià, quatre dies després de ser assolit per una bala durant una altra batuda a la zona de Jenín. Les forces de seguretat israelianes han intensificat l’últim mes les batudes i «operacions de contraterrorisme» a la Cisjordània ocupada, i en particular a la zona de Jenín, en resposta a l’onada d’atacs que ha patit Israel, sis des de finals de març, amb un saldo de 18 morts. Una trentena de palestins han <strong>mort</strong> durant aquestes operacions, alguns d’ells, civils desarmats i sense vincles amb les milícies palestines, i desenes han sigut detinguts.