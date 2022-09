Boric intenta salvar el naufragi a Xile impulsant una nova Constitució

Gabriel Boric no podia ahir assimilar la brutal derrota en la consulta popular que va enterrar la Constitució redactada durant un any per una convenció paritària. Se’l va veure demacrat. Els seus interlocutors van poder detectar en l’aspecte presidencial les xifres de la pallissa electoral: el 61,88% dels xilens van votar pel rebuig i el 38,12% per l’aprovació, enmig d’una participació a les urnes sense precedents, 4,5 milions més de ciutadans que el desembre del 2021.

Boric va intentar mantenir certa altivesa davant del timoner de la Cambra de Diputats, Raúl Soto (PPD, centreesquerra), i el president del Senat, el socialista Álvaro Elizalde. Es va trobar amb ells per definir com afrontar la qüestió constitucional. Elizalde va dir que l’atribolat president «ens ha demanat que al Congrés Nacional es desenvolupi un diàleg que permeti establir un camí institucional. Esperem arribar a un acord com més aviat millor». «L’únic que importa és l’interès superior dels xilens i les xilenes. Tenim una segona oportunitat, probablement serà l’última», va dir Soto.

El Parlament, on el Govern no compta amb majories decisòries, convocarà tots els partits amb representació i, a més, escoltarà els moviments socials i representants de la societat civil. Però el full de ruta no és tan senzill: el rebuig, va dir el portal El Desconcierto, és «un drac de dos caps».

Dur aprenentatge

Realment, són més els components. Almenys cinc sectors s’atribueixen la victòria en la consulta, des de la dreta més dura que encapçala José Antonio Kast, a un centreesquerra que va dissentir de la manera com va funcionar la Convenció. No tothom té la mateixa disposició a trobar una sortida conjunta. La Democràcia Cristiana va reclamar als guanyadors de diumenge «comprometre’s amb el nou procés». El resultat del plebiscit ha llançat un missatge addicional: la societat ja no vol ni tan sols les escletxes de la Carta Magna promulgada per l’última dictadura, el 1981, però tampoc acceptarà els continguts de la que acaba de ser enterrada a les urnes.

Per a Boric va la votació de diumenge va ser un dur aprenentatge. Als 36 anys, i sis mesos després d’haver assumit la presidència, es troba en una situació de debilitat política. No es descarta que Boric iniciï, ja sigui per supervivència o per haver entès les noves coordenades, un camí cap a la moderació política.