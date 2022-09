Feijóo insta a allargar les rebaixes de l’IVA a llum i gas

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, va reclamar ahir a Pedro Sánchez que allargui a «tot l’hivern» les rebaixes de l’IVA a la llum i el gas, davant la inestabilitat econòmica que preveu per la guerra de Rússia i el xantatge amb l’energia. El dirigent conservador considera raonable que aquestes mesures no s’acabin el 31 de desembre, tal com el Govern ha assenyalat fins ara, i arribin fins al 20 de març. La que afecta el gas es començarà a aplicar a l’octubre.

El cap de l’oposició va explicar que «aquesta setmana» remetrà a la Moncloa un «pla complet per a estudi i consideració en relació amb l’energia». «Serà un document detallat i que presenta un ventall de mesures a mig i curt termini», va apuntar. Va voler destacar tres propostes més: aprofitar «totes les fonts de generació elèctrica»; «desburocratitzar» la instal·lació de les energies renovables, i ajudes directes a les indústries electrointensives.