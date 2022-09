Lesmes es regira contra les maniobres per controlar el TC

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no va voler esperar fins a l’acte d’obertura de l’any judicial, previst per a demà, i va aprofitar la presa de possessió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García, per negar voler ser empès al Constitucional i ser aquesta la raó per la qual busca que el Consell compleixi amb la llei que l’obliga a nomenar els magistrats del tribunal de garanties que li corresponen abans del dia 13. Davant els mitjans va ser categòric: «Al Govern saben que no vull ser candidat. Em semblaria indecent que en aquesta conjuntura jo em prevalgués del meu càrrec mínimament. No tinc cap intenció en les circumstàncies actuals ni en el futur immediat [a anar al TC]. Ho saben tots els meus interlocutors. Qui diu una altra cosa està mentint interessadament». Darrere de la mentida va assenyalar «persones» que volen «mediatitzar-lo» per impedir els nomenaments, que «dubti» en la seva posició, perquè el ple del CGPJ ignori la seva obligació de complir la llei, que és designar els magistrats del Constitucional que li corresponen abans del dia 13. Les seves paraules allunyaven el focus de l’executiu, que és qui té més interès a renovar el tribunal de garanties. La ministra de Justícia, Pilar Llop, que sempre ha estat partidària que es facin els nomenaments que corresponen al Govern amb independència dels pertanyents al CGPJ, va coincidir amb ell en l’obligació del CGPJ i dels jutges a complir la llei, missatge en el qual també va insistir Álvaro García.

«El compliment de la norma no es condiciona» perquè és precisament l’Estat de Dret el que ens distingeix «d’altres sistemes polítics», va afirmar en referència al Consell. Justament el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, havia demanat a la ministra que desmentís el «xantatge» al qual, segons El Mundo, està sotmetent el Govern a Lesmes. «Les amenaces i els xantatges per part del Govern al CGPJ, les companyies o l’oposició són inadmissibles. No es pot fer xantatge ni amenaçar ningú», va dir el líder de l’oposició, fent seva la informació, i amb ella pressionant Lesmes per obstaculitzar els nomenaments en qüestió, informa Pilar Santos. Lesmes va anunciar que aprofitarà l’obertura de l’any judicial per tornar a reclamar la immediata renovació del CGPJ o, si no, la recuperació de la seva funció de nomenaments, no només per al Constitucional, perquè és el Suprem qui viu una situació «molt pitjor», en «circumstàncies desoladores», amb diverses sales a punt de no poder dictar sentències per la jubilació dels seus membres sense substitució. Per això la reforma li sembla de «tot punt inacceptable», però això no li impedeix «complir l’obligació» de complir-la.

Declarar-se en rebel·lia

En aquest sentit, va explicar que la seva activitat a favor de la celebració del ple del CGPJ de dijous per triar els dos magistrats del tribunal de garanties que corresponen al CGPJ es deu únicament al fet que no entendria que l’òrgan dels jutges es «declari en rebel·lia amb la Constitució i la llei», perquè aquesta ha de ser complerta, encara que no agradi ella o les circumstàncies en què es va promulgar. I en aquest moment això passa per triar dos magistrats del TC abans del proper dia 13. No obstant, va donar a entendre que dijous no hi haurà acord, perquè les seves primeres paraules van ser per explicar que «els nomenaments del Consell no són fàcils, perquè costa moltes vegades que hi hagi coincidència en un sol candidat, que aglutini almenys 12 vots». Va aclarir que el dia 8 es va triar no perquè hi hagués acord aquell dia, però sí marge per complir el termini previst a la llei, amb el qual va ser molt crític, perquè el Consell «no es renova, no se’l deixa actuar i la situació és totalment insostenible».

En el que es va mostrar més escèptic va ser amb la renovació del CGPJ, respecte a la qual «a hores d’ara no hi ha cap esperança». Com a responsables va fer referència «als qui no renoven»: el Congrés, el Senat i els partits.