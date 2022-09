Un pèrit revisarà els papers incautats a Trump a Florida

Fa temps que la politització enfosqueix la justícia dels EUA. Les decisions judicials federals són cada vegada més predictibles depenent de si els magistrats han estat nomenats pel Partit Demòcrata o pel Partit Republicà. I l’última mostra d’aquesta realitat es va produir ahir, quan una jutgessa nomenada per Donald Trump va accedir a la petició de l’expresident nord-americà que es nomeni un pèrit especial per revisar els documents que el republicà es va endur irregularment de la Casa Blanca i dels que l’FBI va confiscar en el registre a la residència de Trump a Mar-a-Lago, a Florida.

La magistrada Aileen Cannon ha ordenat que el Departament de Justícia no revisi ni faci servir per a propòsits d’investigació materials requisats en aquest escorcoll fins que el pèrit especial completi la seva pròpia revisió dels documents per determinar quins podrien estar subjectes a proteccions per privilegi executiu.