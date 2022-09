La política mutant que imita Thatcher

Amb la seva arribada a Downing Street als 47 anys, Liz Truss culmina una carrera política atípica. Una successió de cops de timó seguint el curs de les pròpies ambicions. L’estudiant enrolada al Partit dels Liberals Demòcrates a la Universitat d’Oxford, es presenta avui com la defensora de les essències velles del Partit Conservador. Qui des d’aquella tribuna estudiantil va demanar el 1994 l’abolició de la monarquia ha participat en diversos gabinets d’Isabel II i acudeix avui a Balmoral a rebre de la reina l’encàrrec de formar govern. La que va fer campanya a favor de la permanència a Europa defensa sense posar-se vermella la forma més extrema de Brexit i es diu disposada a la confrontació amb Brussel·les. La diputada moderada que va promocionar David Cameron és ara la primera ministra dels conservadors més durs.

Populista, però sense carisma, als longeus afiliats del vot dels quals depenia el seu futur els ha explicat durant les primàries les fantasies econòmiques i ideològiques que volien sentir. Ells han premiat la seva lleialtat a Boris Johnson, que l’avala encobertament. Truss pregona el seu entusiasme pel neoliberalisme, una desregularització més gran i un pla, que els experts no saben com quadrar i que pot costar bilions, de rebaixar impostos potenciant al mateix temps el creixement, sense tenir en compte una inflació embogida. També pretén reduir la quota de la Seguretat Social amb què s’alimenta la sanitat pública, cada cop més deteriorada. El 2012 va ser coautora d’un llibre de conservadors debutants titulat Britania Desencadenada, on s’advertia de la decadència de l’economia del Regne Unit si no es reduïa el paper de l’Estat.

Amb pocs dots per a l’oratòria («sona com un robot amb els circuits mig avariats», s’ha dit), s’aferra a eslògans que repeteix mecànicament. Des del trampolí d’Exteriors, Truss ha cultivat activament una imatge a les xarxes socials de dona d’acció, buscant la semblança amb la iconografia de Margaret Thatcher. Hi va haver una foto, semblant a la de la Dama de Ferro, pujada a un tanc, una altra en un avió de combat i una més a la plaça Roja de Moscou mentre proclamava «fer front a Putin». Als debats s’ha presentat amb la brusa nuada al coll que tantes vegades va lluir la seva antecessora. La paròdia va provocar burles, però ha funcionat amb els vetustos afiliats conservadors desitjosos de creure en la reencarnació.