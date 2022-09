Ni una pregunta incòmoda

L’examen dels ciutadans (si és que es pot dir així) al qual es va enfrontar Pedro Sánchez ahir va ser de tot menys complex. Els elegits per la Moncloa per portar a la residència del president del Govern els problemes quotidians de la societat no van posar el cap de l’executiu en cap compromís. Igualtat, canvi climàtic, la revaloració de les pensions, l’obesitat infantil i les condicions de les empleades de la llar van ser els temes que els cinc seleccionats van llançar al president en l’acte que va suposar l’inici del curs polític. No hi va haver ni una crítica al Govern, ni una pregunta malintencionada ni gairebé al·lusions a la situació econòmica o l’impacte de la guerra a Ucraïna.

I Sánchez ho va aprofitar. L’escenografia era la de les grans ocasions: a l’escalinata del palau de la Moncloa, on posen els ministres el primer dia amb la nova cartera o compareixen els caps d’Estat i de Govern. Els seleccionats van anar passant per un faristol per exposar les seves inquietuds. Després dels seus comentaris, va arribar el moment de Sánchez, que va dedicar gairebé una hora a donar-los respostes a tots. El president les portava preparades, així que l’acte es va quedar sense l’espontaneïtat que es podia esperar d’una iniciativa així. El cap de l’executiu va aprofitar la qüestió d’una de les ciutadanes sobre les condicions de les empleades de la llar per confirmar que el Consell de Ministres aprovarà avui la norma per garantir l’atur d’aquestes treballadores. En la seva intervenció, el dirigent socialista va reforçar la imatge de líder que es planta davant els poders econòmics. «Triar també implica que ens situem del costat de la classe mitjana treballadora, que és el 95% de la nostra societat, i defensar l’interès general davant els interessos particulars i minoritaris, per molt poderosos que siguin», va asseverar. Crítiques a Feijóo L’altre pilar del discurs va portar implícit el nom d’Alberto Núñez Feijóo. Sense arribar a esmentar el líder del PP, Sánchez va criticar els que es deixen portar «per un discurs fàcil», «per aquesta mena de profetes de la catàstrofe». La situació econòmica no és la millor i hi ha molta «incertesa», va arribar a reconèixer, anant més enllà que els mateixos ciutadans que hi van intervenir.