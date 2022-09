Denuncien la desaparició d’un vaixell amb immigrants a les costes de Malta

Un vaixell amb 60 migrants navega a la deriva al Mediterrani. Ja fa 11 dies, dotzenes de libanesos i refugiats sirians es van embarcar al port de Trípoli, al nord del Líban, amb el desig d’arribar a terres europees. Ara, a prop de les costes de Malta, se’ls ha perdut la pista. Des de dilluns a la nit, els familiars i els activistes libanesos que estaven en comunicació amb ells han perdut el contacte. La darrera informació que els va arribar és que estava entrant aigua al vaixell. Tres nens, van afirmar, havien mort de deshidratació.

«Cada vegada que trucava, podia escoltar els nens cridant i plorant de fons», va explicar un dels familiars a l’agència Associated Press (AP). «No sé per què cap govern no ha pres mesures per rescatar-los. És perquè són persones pobres que intenten alimentar les seves famílies?», va afegir. El senyal del telèfon per satèl·lit que els connectava amb terra va fallar. Des del Líban i des de les costes europees, diverses organitzacions fa més de 24 hores que alerten les autoritats europees. Les malteses «es neguen a informar-nos si han fet alguna tasca de rescat», va informar Alarm Phone, una xarxa activista que ajuda a rescatar migrants que estan en perill al mar.