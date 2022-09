Els inspectors de l’ONU demanen una zona de seguretat a Zaporiyia

L’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) ha reclamat la creació d’una zona de seguretat al voltant de la central nuclear de Zaporiyia, objecte des de fa setmanes del foc creuat entre les tropes russes i ucraïneses. L’esperat informe dels seus inspectors, presentat ahir davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, sosté que «la situació actual és insostenible» i insta a adoptar mesures urgents «per prevenir un accident nuclear». L’informe, no obstant, s’absté de responsabilitzar algun dels bàndols dels atacs llançats als voltants, dels quals Ucraïna i Rússia s’acusen mútuament.

«És la primera vegada que es produeix un conflicte militar enmig de les instal·lacions d’un programa nuclear important. Un accident nuclear podria tenir conseqüències serioses dins del país i fora de les seves fronteres», assegura el document presentat per l’agència dependent de l’ONU. Zaporiyia és la central atòmica més gran d’Europa. A principis de març, només uns dies després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna, va ser ocupada per les tropes del Kremlin, que, tot i això, han permès als tècnics ucraïnesos de la central seguir amb la seva gestió. Aquesta ocupació física de la planta va ser corroborada pels inspectors de l’ONU durant la visita que van fer la setmana passada a la central. A l’interior de les seves instal·lacions es van trobar amb militars russos i vehicles cuirassats, segons consta en l’informe.

Des que Rússia va ocupar Zaporiyia i les regions al sud de la central, els ensurts han estat la norma. Dilluns, un atac amb morters atribuït per Kíev a les forces russes va provocar un incendi a la planta i va obligar a desconnectar una estació tèrmica propera per extingir el foc. L’impacte de l’artilleria no va arribar a danyar les línies de transmissió, cosa que va permetre que l’únic dels sis reactors que segueix funcionant a Zaporiyia continués rebent l’electricitat que necessita per operar de manera segura.

«Tot i que els atacs encara no han provocat una emergència nuclear, constitueixen una amenaça constant per a la seguretat atòmica que podria afectar les funcions essencials de seguretat de la planta i desencadenar conseqüències radiològiques de gran importància», sosté l’informe dels inspectors. Per posar remei a aquest perill, el document proposa la creació d’una zona de seguretat que permeti allunyar els combats dels voltants de la central. De moment no es coneix la resposta de les parts implicades, que sis mesos després de l’inici de la guerra continuen combatent sense que s’entrevegi un alto el foc. Fa només uns dies, Kíev va anunciar l’inici de la seva contraofensiva al sud, amb la qual pretén recuperar les zones ocupades per Rússia des d’inicis de la invasió.

El temor a un accident nuclear ha revifat l’ansietat de les localitats ucraïneses properes a la central, petits pobles i ciutats com Energodar, que es va quedar dilluns sense aigua ni electricitat arran de l’explosió a la planta. El seu alcalde, Dimitro Orlov, va fer una crida desesperada al Kremlin perquè permeti evacuar la població per corredors humanitaris.