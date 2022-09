El Salvador: un any ple d’incerteses amb el bitcoin com a moneda oficial

L’adopció del bitcoin com a moneda de curs legal a El Salvador, que es va convertir en la principal aposta econòmica del president del país, Nayib Bukele, ha fet un any sense que s’hagin materialitzat la majoria d’expectatives generades, amb excessiva opacitat i un context d’elevada devaluació de la moneda digital, que en un any s’ha devaluat més d’un 50%. El Salvador es va convertir en el primer país del món a adoptar la moneda com de curs legal.