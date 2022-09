Sánchez eleva al Senat l’ofensiva per desmuntar la imatge de Feijóo

A l’abril es va començar a parlar de l’«efecte Feijóo», però, cinc mesos després, les enquestes assenyalen que l’empenta continua. Al juliol, Pedro Sánchez va reactivar el PSOE, amb nous portaveus a qui ha demanat que no deixin passar al polític gallec ni una declaració sense respondre, i ara ha volgut ser ell directament qui llanci l’atac.

Per buscar el cos a cos, el cap de l’executiu va proposar un debat al Senat, on Alberto Núñez Feijóo té escó. Sánchez va plantejar abordar el problema de la crisi energètica i en aquest assumpte es va centrar durant el discurs principal, d’una hora de durada, tot i que aviat es va veure que tenia ganes que la temàtica fos més àmplia. Va escoltar des del seu escó el polític gallec i va tornar a la tribuna amb un to molt diferent del presidencialista que havia utilitzat en la seva intervenció inicial.

L’objectiu, segons van confirmar després fonts de Moncloa, era desmuntar la imatge de bon gestor de Feijóo. Sánchez va assegurar que en els mesos que porta com a líder dels populars ha comès «errors encadenats, reiterats, molt seriosos», tan importants que es deuen a «gran insolvència o gran mala fe». «Em permeto recomanar que estudiï una mica més i s’envolti de bons assessors», va apuntar.

«Com el senyor Pablo Casado amb la pandèmia, el senyor Feijóo està utilitzant la guerra i les seves conseqüències econòmiques per fer caure el Govern de coalició. Però ja li dic, vostè fracassarà com va fracassar el senyor Casado», va declarar en un altre moment visiblement dolgut.

«Sánchez l’ha fet un home», van presumir després als passadissos els senadors del PP i els seus assessors. «Ha dedicat gairebé una hora a parlar només de Feijóo i ha mostrat aquest to tan bronc... Però si fins i tot ha tret ETA ell i el nostre cap no havia dit res!», va comentar un parlamentari conservador.

La resposta de Feijóo

Feijóo va acusar Sánchez de no haver volgut un «debat assossegat» i el va advertir que no el «trobarà en això». «Els espanyols es mereixen una política molt millor», va continuar. «La seva intervenció no és pròpia d’un president, per fer oposició només ha d’esperar les eleccions següents», va acabar el dirigent dels populars. L’aplaudiment dels seus va ser rotund.

En el torn de tancament amb el líder del PP, el president va rebaixar el to. Segons la Moncloa, estava tot preparat: primer, discurs serè, «de país»; després, «retratar Feijóo», per acabar amb l’energia i una petició de pactes. «Segueixo obert a arribar a acords amb el principal partit de l’oposició. Ho vaig intentar en la pandèmia i ara, amb la guerra. Actuïn de bona fe i en defensa de l’interès general i no de l’interès d’uns particulars poderosos. Li ofereixo la mà per arribar a acords. El primer en defensa de la democràcia i de la Constitució. Renovi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional», va demanar.

Tot i aquesta frase, el debat d’ahir torna a mostrar dos dirigents molt distanciats i amb zero sintonia personal. Tots dos estan en campanya. Sánchez, segon en les enquestes, vol que Feijóo no es consolidi més, mentre que el líder del PP manté la seva estratègia d’evitar qualsevol error.