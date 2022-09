La mort de la reina Elisabet II d'Anglaterra, la monarca més longeva de la història, ha commocionat el món aquest dijous. Diferents personalitats mundials han reaccionat al succés i han enviat les seves condolences a Buckingham Palace i al Regne Unit.

El rei d'Anglaterra lamenta "amb la més gran tristesa" la mort d'Elisabet II

El rei d'Anglaterra, Carles de Gal·les, ha lamentat "amb la més gran tristesa" la mort de la seva mare, la fins ara reina Elisabet II, aquest dijous a la tarda. En un comunicat de Buckingham Palace, Carles ha indicat que la mort de la seva "estimada mare, Sa Majestat la Reina, és el moment de més gran tristesa" per a ell i per a tots els membres de la seva família. "Lamentem profundament el traspàs d'una sobirana apreciada i d'una encara més estimada mare. Sé que la seva pèrdua serà profundament sentida arreu del país, els reialmes i la Commonwealth, i per incomptables persones arreu del món".

El nou rei britànic, que ha heretat el càrrec automàticament amb el traspàs de la seva mare, ha indicat també que "durant aquest període de dol i canvi", ell i la seva família seran "reconfortats i sostinguts" pel "respecte i profunda afecció" que es professava a la seva mare.

Aquesta ha estat la primera comunicació oficial que Carles de Gales ha fet com a rei d'Anglaterra minuts després del traspàs de la seva mare. Durant tota la jornada s'ha fet evident la preocupació de la casa reial per la salut de la reina, fins al punt que a la tarda tota la família s'ha adreçat a Escòcia per estar al seu costat.

Sánchez expressa el seu condol per la mort d'una "figura de rellevància mundial"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat aquest dijous el seu condol "a tota la família reial, al govern i a la ciutadania del Regne Unit i la Commonwealth" per la mort de la reina Elisabet II. En un missatge a twitter, Sánchez recorda que ha estat "una figura de rellevància mundial, testimoni i autora de la història britànica i europea".

Aragonès lamenta la mort d'una "figura històrica d'enorme transcendència"

Pere Aragonès ha lamentat aquest dijous al vespre la mort de la reina d'Anglaterra, Elisabet II, a la qual ha definit com una "figura història d'enorme transcendència". La monarca ha estat al capdavant del Regne Unit durant més de 70 anys, i ha estat testimoni dels mandats de 16 primers ministres, Wiston Churchill entre ells. "Vull expressar el meu condol a les autoritats i institucions del Regne Unit per la mort de la reina Elisabet II, figura històrica d'enorme transcendència", ha escrit el president de la Generalitat a Twitter, en una piulada que ha clos amb un "descansi en pau".

Felip VI envia un telegrama de condol

Els reis d'Espanya, Felip i Letícia, han enviat aquest dijous un telegrama "en el seu nom i en el del govern i el poble espanyols" a la família reial britànica de condol per la mort de la reina Elisabet II. Segons els reis espanyols, la monarca britànica ha estat "un exemple per a tots nosaltres" pel seu "sentit del deure, el seu compromís i tota una vida dedicada al servei del poble del Regne Unit i Irlanda del Nord", que "quedarà com un llegat sòlid i valuós per a les generacions futures", segons informa la Zarzuela.

Truss afirma que Elisabet II va ser "la pedra sobre la qual es va construir el Regne Unit modern"

Liz Truss ha afirmat que Elisabet II va ser "la pedra sobre la qual es va construir el Regne Unit modern". La primera ministra britànica ha rendit tribut a la monarca a l'exterior del número 10 de Downing Street, seu del govern. La mort d'Elisabet II ha estat "un gran impacte per a la nació i per al món". La líder 'torie' també ha recordat que la reina traspassada va liderar el desenvolupament de la Commonwealth, i que ara el Regne Unit és "una nació dinàmica, moderna i pròspera". També ha recordat que la reina va aportar "l'estabilitat i la força que necessitàvem", així com "l'esperit mateix del Regne Unit", un esperit, ha promès, "que perdurarà".

Després de confessar que la reina ha estat una "inspiració personal" per a ella, la primera ministra britànica també ha fet una crida a la ciutadania perquè doni suport al nou rei d'Anglaterra, Carles III, "per ajudar-lo a afrontar la increïble responsabilitat que ara suporta per tots nosaltres". També ha afirmat que la nació britànica ofereix al nou monarca "lleialtat i devoció".

La recentment estrenada primera ministra britànica ha acabat les declaracions amb l'expressió "Déu salvi el rei".

Meritxell Batet expressa el seu condol

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha expressat aquest dijous el seu "més sincer condol" a la família reial i al poble britànic per la mort de la reina Elisabet II, "un autèntic símbol i sens dubte una de les més grans personalitats de la història europea dels darrers 70 anys". Batet inclou al seu missatge de twitter el comunicat de la família reial britànica que anuncia la mort d'Elisabet II.

Salvador Illa lamenta la mort d'una "de les persones més importants i influents del darrer segle"

En un missatge a través de les xarxes socials, el cap del PSC ha firmat que la monarca va ser "una de les persones més importants i influents del darrer segle". Illa ha donat el condol "a la família reial, al poble britànic, al govern del Regne Unit i als països de la Commonwealth". El líder socialista també ha considerat que Elisabet II ha deixat "una empremta cabdal en la història contemporània".

Ayuso decreta tres dies de dol oficial a la Comunitat de Madrid

La presidenta madrilenya ha donat ordre perquè el dol comenci aquest divendres i es prolongui fins al proper diumenge. Durant les tres jornades les banderes oficials onejaran a mitja asta als edificis de l'Administració autonòmica en senyal de condol. A més, es retrà homenatge pòstum a la monarca anglesa il·luminant la façana principal de la Reial Casa de Correus, seu de la presidència del govern madrilenys, amb els colors de la bandera britànica.