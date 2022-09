Impediments legals per poder perseguir el finançament il·legal dels partits polítics

La fiscalia considera que la manera com s’ha articulat la persecució de les modalitats més greus de finançament irregular de partits polítics, a través de l’article 304 bis del Codi Penal, no castiga totes les fórmules, perquè «únicament» se centra en «les donacions i aportacions que vulneren l’article 5.1 de la llei orgànica de finançament de partits polítics». A més, critica que les penes previstes «resulten inusualment indulgents». Descriu les donacions prohibides, però no inclou cap referència sobre les aportacions, cosa que «permet concloure que l’objecte material del delicte de finançament il·legal de partits polítics únicament són les donacions», afegeix la fiscalia.

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no va voler deixar passar l’oportunitat que ofereix l’obertura de l’any judicial per lamentar «aquest recent discurs polític que advoca, sense més precisions, per la desjudicialització» del procés . «Es parla així, sense cap mena de rubor, de la necessitat de fugir dels jutges que garanteixen l’aplicació de la llei com a fórmula de solució pacífica i ordenada de les controvèrsies, com si fossin aquests els que haguessin provocat els conflictes amb les seves actuacions en defensa de la legalitat», es va queixar. Va afegir que «hi ha el risc que el que s’acabi produint és una fugida de la llei», va insistir.