PSOE i PP ignoren l’enèsima bronca de Lesmes per l’actual bloqueig judicial

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha perdut la paciència. Ahir, durant el discurs amb motiu de l’obertura de l’any judicial, i en presència del rei Felip VI, va anunciar que si els partits no arriben a un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial presentarà la dimissió. La duresa del to és conseqüència, va explicar, que «la justícia està sent sotmesa a unes tensions que poden abocar-la a la inoperància». Per això considera necessari exigir al PSOE i al PP que es «reuneixin amb urgència» per posar solució a una situació que qualifica d’«insostenible».

Un any més

«Un any més», va dir poc després de prendre la paraula, «l’escenari polític està debilitant i erosionant les principals institucions de la justícia espanyola», en referència a l’òrgan de govern dels jutges i el Suprem. «Si no es té en compte aquesta crida que faig, caldrà reflexionar sobre l’adopció d’un altre tipus de decisions que ni volem ni ens agraden», va afirmar per donar a entendre sense dir-ho expressament el que després va confirmar en una conversa informal amb periodistes: que si és necessari, presentarà la seva dimissió al capdavant del Poder Judicial. «Avui la confiança [en una ràpida renovació] ha desaparegut», va emfatitzar.

Lesmes, que pronunciava el seu discurs en representació d’un òrgan de govern dels jutges caducat des del desembre del 2018 davant la incapacitat del PSOE i el PP de pactar-ne la renovació, va dirigir directament la seva crida «al president del Govern d’Espanya i al cap de l’oposició», Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, com a «màxims responsables dels partits polítics amb més representació parlamentària, de manera que el CGPJ sigui renovat en les properes setmanes. Si no ho és, que almenys sigui restituït en la plenitud de les seves competències, «atorgant a aquesta petició la rellevància constitucional i democràtica que realment té i deixant de banda tot interès de partit».

Però el desafiament de Lesmes, que també va fer una crida d’atenció a la societat, que segons el seu parer sembla «aletargada davant el deteriorament» de l’Estat de Dret, no va semblar tenir gaire èxit entre aquells a qui es dirigia directament, perquè tant Feijóo com la ministra de Justícia, Pilar Llop, tots dos entre el públic, van considerar que les crítiques del president del Poder Judicial només es dirigien a l’altre, i van mantenir els retrets mutus.

Des del PP es va assegurar la seva «màxima disposició per seure amb el Govern i abordar la reforma del Poder Judicial», però «sota uns requisits mínims d’independència» per buscar «la renovació conjunta del TC i del CGPJ». Va recordar que havia enviat una proposta al Govern per fer-ho, que passa per canviar el sistema d’elecció dels vocals del Consell. I va respondre a la petició de Llop que donés noms per procedir a la renovació que «no es tracta de repartir noms, sinó del currículum i els paràmetres d’experiència i independència que hauran de complir els candidats».

Per part seva, des del Govern es va defensar que la renovació del Consell es pot fer avui mateix, però «el PP s’embolica de nou en excuses per no complir amb el mandat constitucional de renovar-lo en temps i forma afegint un pretext més a les seves maniobres dilatòries».

En el seu discurs, Lesmes també es va pronunciar sobre les últimes reformes que han afectat el Consell i, en concret, la prohibició de fer nomenaments mentre estigui en funcions, cosa que es va reparar en part perquè pugui fer els del Constitucional. El president del Suprem va afirmar que «el dany és tan gran que no s’havia produït una situació semblant en la història de la nostra democràcia», amb efectes negatius especialment greus al Suprem, però que «es van estenent a poc a poc a tota l’organització judicial».

Efectes «devastadors»

Entre els seus efectes «devastadors» va fer referència a que el Tribunal Suprem té 14 vacants sense cobrir i en els propers mesos seran 20, cosa que representa una quarta part dels seus efectius. A més, de les 116 presidències de tribunals existents a Espanya, 49 no estan exercides per un titular i el 21 de desembre que ve la Sala de Justícia del Tribunal Militar Central deixarà d’actuar per falta de reposició dels seus membres.

També va retreure al Govern que rebutgés escoltar el CGPJ quan va fer aquestes reformes, i que finalment només permeti l’elecció dels dos magistrats del Constitucional que li correspon per quota, «ignorant deliberadament la penosa situació» del Suprem. Va afegir que si bé el TC és un «òrgan nuclear del nostre sistema politicoconstitucional», també el tribunal que ell presideix és essencial.