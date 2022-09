La reina Elisabet II d'Anglaterra es manté sota "supervisió mèdica" per la "preocupació" dels metges sobre el seu estat de salut. Segons ha anunciat el Palau de Buckingham en un comunicat, els metges han recomanat que la reina segueixi "sota supervisió mèdica" al castell de Balmoral, on ja es troba el príncep Carles. El príncep Guillem ja està viatjant on es troba la reina.

Diferents líders polítics del Regne Unit expressen preocupació per l'estat de salut de la reina El president de la Cambra dels comuns, Lindsay Hole, ha interromput el discurs del parlamentari britànic Ian Blackford sobre les noves mesures que vol impulsar el Govern de cara a pal·liar la crisi energètica per a llegir un comunicat en el qual ha expressat, en nom de tota la Cambra, el seu suport a la Casa Reial. L'ex-primer ministre britànic David Cameron també ha reaccionat, assegurant en el seu perfil oficial de Twitter que es troba "profundament preocupat" per les notícies que arriben des de Buckingham. Operació 'London Bridge is down': així serà el protocol si mor la reina Elisabet II Per la seva banda, el líder del Partit Liberal Demòcrata, Ed Davey, ha assenyalat a la mateixa xarxa social que "tots els pensaments" dels britànics estan ara amb la monarca i el seu entorn familiar, al mateix temps que ha dit que preguen a tot el país per la seva "completa recuperació". Rishi Sunak, l'exministre de Finances, qui va perdre contra l'actual primera ministra, Liz Truss, per a succeir Boris Johnson, s'ha sumat a la llista de polítics britànics que han mostrat el seu suport a la monarca. "Els meus pensaments i oracions estan amb Sa Majestat i tota la Família Reial", ha dit en el seu perfil de Twitter. També ha expressat la seva preocupació el líder de l'opositor Partit Laborista britànic, Keir Starmer, qui ha subratllat que s'uneix "a tots" els qui han expressat les seves esperances al Regne Unit que la reina Isabel II es recuperi. Altres polítics que s'han pronunciat han sigut el ministre principal de Gal·les, Mark Drakeford, així com la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon. Tots dos han ressaltat que envien els seus "millors desitjos" a la Casa Reial britànica.