Els ministres d'Energia de la Unió Europea han instat aquest divendres la Comissió Europea a fer una "intervenció temporal i d'emergència" en el sistema energètic que inclogui un límit al preu del gas. En una reunió extraordinària, els 27 han fixat el seu full de ruta per reduir la factura de la llum, que inclou quatre mesures: limitar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques que produeixen amb fonts de baix cost, com les renovables, una reducció del consum elèctric, accions per proporcionar liquiditat a les empreses del sector i limitar el preu del gas rus.

Pel que fa a la reducció del consum, el ministre txec d'Indústria, Jozef Síkela, en representació de la presidència de torn del Consell, ha dit que els 27 opten perquè sigui, en un primer moment, voluntària i que després es podria avançar cap a l'obligatorietat. "Normalment, els estats són reticents a mesures obligatòries", ha dit l'eurocomissària d'Energia, Kadri Simson, tot remarcant que el plantejament de l'executiu comunitari és que sigui obligatòria en les hores punta. La trobada no ha estat fàcil i es mantenen les diferències entre els 27 sobre el topall al preu del gas rus, defensat per la Comissió Europea. El ministre txec d'Indústria ha subratllat que cal avaluar més "l'impacte" que pot tenir. En el que sí hi ha més consens és en limitar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques que produeixen amb fonts de baix cost i en fixar una "contribució" en el cas de les de combustibles fòssils. També hi ha acord entre els 27 en la necessitat de donar liquiditat a les empreses energètiques, amb problemes financers per l'augment de les garanties que han d'aportar. Brussel·les està analitzant com poder donar-les a partir del marc temporal d'ajudes d'estat. Ara, la Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa la setmana que ve amb les seves mesures per abaratir la factura de la llum. Un cop l'executiu comunitari posi la proposta sobre la taula, la presidència txeca s'ha compromès a treballar per tirar endavant "ràpid" les mesures.