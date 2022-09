Els conservadors del CGPJ fan fracassar el primer intent de renovació del TC

Es van complir els pronòstics i el primer ple convocat perquè el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) designés els dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que li correspon per quota va concloure sense acord. El que sí que van resodre els vocals és un sistema de votació i la designació d’uns interlocutors entre les dues sensibilitats presents a l’òrgan de govern dels jutges per intentar arribar a consensos. La propera reunió, encara sense data, se celebrarà quan hi hagi acord.

La resistència dels vocals del sector conservador -que van pactar una posició comuna durant un sopar celebrat dimarts-, va fer que la reunió es dediqués exclusivament a qüestions relatives al procediment que se seguirà per fer les designacions, sense que es discutissin noms de candidats. Davant la manca de data per a una nova convocatòria, i vist el procediment pactat, l’única cosa que sembla segura és que l’òrgan de govern dels jutges no complirà el termini del 13 de setembre al qual va emplaçar la reforma legal perquè realitzés aquestes designacions.

El ple d’ahir va permetre acordar les regles d’actuació, a través de vuit punts més o menys generals. El primer es refereix al quòrum necessari per poder votar, que és el que marca la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) en l’article 600.4 per a la constitució de la reunió plenària: 10 magistrats més el president.

Pel que fa a la nova convocatòria, la seva data l’acordarà Carlos Lesmes, com a president, però també podrà ser instada per cinc vocals, si bé l’acord estableix que no es podrà fixar fins que no estiguin acordats els candidats que se sotmetran a votació, els noms dels quals estaran inclosos en la pròpia convocatòria del ple. Això no obstant, els vocals que ho desitgin podran proposar també altres candidats.

Els vocals, que disposaran dels currículums de tots els proposats, podran votar-ne dos cada vegada. L’elecció es considera realitzada quan dos candidats hagin obtingut el nombre de vots exigit, que és almenys 12, ja sigui de manera simultània o successiva. Si cap no obté el nombre suficient de vots, podran tornar a ser proposats els mateixos candidats.

Des del sector progressista exerciran d’interlocutors els vocals Roser Bach, Rafael Mozo i Álvaro Cuesta, mentre que per part del sector conservador en acabar el ple encara no s’havia decidit qui ostentarà aquesta representació. Els progressistes també disposaven ja de candidats, però no van fer públics els seus noms en comprovar que el sector contrari no n’havia previst cap.

Reforma polèmica

La convocatòria del ple va ser feta per Lesmes després que a finals del juliol passat tirés endavant una polèmica reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) que permet que l’òrgan de govern dels jutges pugui esquivar per al Constitucional la prohibició que se li va imposar de fer nomenaments estant en funcions. Per la seva banda, el Govern ha de triar dos magistrats més, cosa que suposarà un tomb de l’òrgan de garanties cap a una majoria de sensibilitat progressista.

En tot cas, els vocals que van ser designats a proposta del PP han rebaixat el to respecte les postures inicials, que eren d’oposició radical a l’acord, i s’obren al pacte sempre que «es compleixin els temps del Consell». La conseqüència pràctica és que aquest no aconseguirà complir el termini legal del 13 de setembre, encara que s’espera que les designacions acabin produint-se abans de final de mes.

La reunió es va celebrar només un dia després que el president del Tribunal Suprem qualifiqués d’insostenible l’actual situació del CGPJ, que no es renova des de fa més de tres anys i mig a causa de la incapacitat del PSOE i el PP d’assolir un pacte, i va apuntar la possibilitat de dimitir.