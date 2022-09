Un any i mig després d’haver sigut nomenat director de l’Oficina del Español, càrrec de nova creació fet a la seva mesura pel govern regional d’Isabel Díaz Ayuso, el polític i actor donava a conèixer aquest dijous que pròximament abandonaria el seu càrrec a la Conselleria de Cultura, Turisme i Esport de la Comunitat de Madrid per «iniciar un nou projecte professional».

Si bé ahir no es va saber res més sobre els plans laborals apuntats per Cantó, aquest divendres, segons ha revelat elPlural.com, s’ha conegut que aquests passen per fitxar com a presentador i col·laborador amb una cadena de televisió, 7NN, pròxima a l’extrema dreta.

D’aquesta manera és tanca el seu polèmic pas pel govern regional madrileny, on va aterrar després d’abandonar primer UPyD –formació amb què es va estrenar en política– i, després, Ciutadans. La seva inclusió en la llista electoral va ser motiu de tensió entre l’antiga direcció nacional de l’expresident popular Pablo Casado i l’equip d’Ayuso, a qui Cantó va agrair ahir haver-li permès formar part del seu Govern, qualificant la seva experiència com a «inoblidable».

7NN és una canal amb afinitats ideològiques amb Vox creat fa un any i on Cantó, segons elPlural.com, presentarà un programa setmanal, a més de convertir-se en col·laborador habitual de la cadena.

El Confidencial Digital afegeix que el programa de Cantó s’emetrà els caps de setmana a partir del mes d’octubre, tenint un format clàssic de ‘late night’ que combinarà entrevistes amb humor.