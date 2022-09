Missa a Edimburg i funeral d’Estat a Westminster

L’anomenada Operació London Bridge (Pont de Londres), el protocol preparat per al dia en què morís la reina Isabel II, és un pla d’actuació sobradament conegut. Tot i això, existia un altre pla secret fins ara: l’Operació Unicorn, dissenyada en cas que la monarca morís a Escòcia, com ha passat finalment.

En el moment de la seva mort, Isabel II es trobava instal·lada al castell de Balmoral, ubicat a Aberdeen, a les Highlands, les altes terres escoceses, on ha passat les vacances d’estiu i on dimarts va rebre la flamant nova primera ministra. Després de difondre’s ahir a la tarda el comunicat del palau de Buckingham, es van suspendre immediatament les sessions parlamentàries a Westminster, el Parlament d’Escòcia, el Senedd de Gal·les i l’Assemblea d’Irlanda del Nord per preparar el funeral d’Estat.

Està previst que el fèretre de la reina sigui traslladat des d’Aberdeen al palau de Holyrood, la seu del Parlament escocès a Edimburg, per carretera, dos dies després de la seva mort, és a dir, demà, segons explica el diari britànic The Guardian.

Llibre de condols

Un cop allà, se celebrarà una missa solemne a la catedral de Saint Giles, situada, igual que el palau de Holyrood, a l’anomenada Milla Reial de la capital d’Escòcia. A la catedral, els principals líders cívics, dignataris i ciutadans d’Escòcia tindran l’oportunitat de presentar els seus respectes i signar en un llibre de condols. S’activarà, així mateix, l’ingent dispositiu policial necessari per gestionar els potencials centenars de milers de ciutadans que voldran presentar els seus respectes a la monarca morta. Se’ls comminarà a congregar-se al voltant del Parlament escocès, el Palau de Holyrood i la catedral de Saint Gilles.

A continuació, el fèretre de la monarca britànica serà portat fins a Londres en el Royal Train, sortint des de l’estació de Waverley i recorrent la línia principal de la costa est fins arribar a la metròpoli londinenca. Quan el taüt arribi a Londres, l’Operació Unicorn es donarà per conclosa per donar pas a l’Operació London Bridge.

Dol oficial

El Govern britànic decretarà entre 10 i 12 dies de dol oficial al Regne Unit. Un cop arribi el fèretre a Londres, durant els vuit primers dies, se celebraran les processons davant del fèretre (es preveu fins i tot que més de mig milió de persones podrien arribar a presentar els seus respectes a Isabel II). I en el novè, el Big Ben farà sonar la campana amb un to més solemne del que és habitual a les nou del matí.

Dues hores després, començarà el funeral a l’abadia de Westminster, on va ser coronada. Un funeral que serà retransmès a tot el món. Un cop finalitzat aquest acte religiós, el cadàver serà traslladat fins a Windsor, on se li donarà sepultura a la cripta reial del castell.