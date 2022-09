Mor als 96 anys Isabel II, l’última gran monarca que quedava a Europa

El Regne Unit està de dol per la mort d’Isabel II, reina durant els darrers 70 anys. La notícia de la mort ahir a la tarda va ser rebuda amb incredulitat i profunda emoció després d’una jornada en què es pressentia el desenllaç fatal. Milers i milers de persones es van acostar en silenci al palau de Buckingham, on la bandera oneja a mig pal. La sobirana va morir a Escòcia, en una de les seves residències favorites, envoltada de la família. «La reina ha mort a Balmoral», deia el comunicat oficial, il·lustrat amb una foto en blanc i negre de la monarca. «El rei i la reina consort estaran a Balmoral aquesta tarda i tornaran a Londres demà», afegia. En els incomptables tributs a la monarca arribats de tot el món es repetien tres paraules: gràcia, sentit del deure i dignitat.

En l’instant de la mort l’hereu va passar automàticament a ser el nou rei Carles III, que als 73 anys es converteix en el sobirà que accedeix al tron britànic amb més edat i també el que ha viscut la més llarga espera com a príncep de Gal·les. El seu fill gran, el príncep Guillem, es converteix en el primer en la línia de successió. Ell i la seva esposa, Catalina, seran d’ara endavant duc i duquessa de Cornualla i Cambridge.

Comunicat del nou rei

Pocs minuts després de la mort es va divulgar un altre comunicat del nou rei Carles III. «La mort de la meva estimada mare, sa majestat la reina, és un moment de gran tristesa per a mi i per a tots els membres de la meva família». «En aquest període de dol i de canvi, la meva família i jo ens sentirem confortats i sostinguts en conèixer el respecte i profund afecte que tantes persones sentien per la reina», afegia Carles.

L’alerta sobre l’estat precari de la sobirana es va desencadenar cap a dos quarts d’una de la tarda amb un comunicat del palau de Buckingham. «Després d’un examen mèdic aquest matí, els doctors de la reina estan preocupats per la salut de la seva majestat i han recomanat que estigui sota supervisió mèdica». Instants després començava el desplaçament dels seus quatre fills i alguns dels néts de la monarca a Balmoral, on la sobirana estava residint des del mes de juliol. L’inusual caràcter del comunicat i la pressa amb què la família va posar rumb a Escòcia eren signes que una cosa molt greu passava.

En els darrers anys, Isabel II havia anat deixant en mans del seu fill Carles moltes de les seves funcions, inclosa la darrera obertura del Parlament. De l’estat de la seva salut només se’n parlava de forma poc clara afirmant que patia «problemes de mobilitat». La transició es va anar fent lentament, sense ensurts. El seu últim acte oficial va tenir lloc dimarts, quan va rebre el primer ministre sortint, Boris Johnson, i va encarregar la formació del nou Govern a Liz Truss. En la foto distribuïda d’aquesta trobada es veia a Isabel II recolzada en un bastó, somrient, però molt prima i extremadament fràgil.

Truss era a la Cambra dels Comuns en ple debat sobre les ajudes a la crisi energètica quan el ministre de l’Oficina del Gabinet, Nadhim Zahawi, li va passar una nota. La notícia que la reina agonitzava va córrer com la pólvora entre els diputats. Després de la mort, la primera ministra acabada d’estrenar va retre homenatge pòstum a la reina a les portes de Downing Street. «Ella va ser la roca sobre la qual s’ha construït aquest país», va afirmar. Truss va acabar la seva al·locució amb les paraules «Déu salvi el rei», que encara sonen molt estranyes. La lletra de l’himne nacional també s’haurà de canviar.

Programació ininterrompuda

El canal 1 de la BBC va interrompre la programació habitual des del migdia per fer un seguiment de l’evolució de la jornada, mentre els presentadors canviaven al negre el color de la corbata. El mateix van fer les cadenes de 24 hores i les edicions digitals dels diaris. Mentrestant anaven aterrant a l’aeroport d’Aberdeen els membres de la família. Carles d’Anglaterra ho va fer acompanyat de la seva dona, Camil·la. Set fills i néts més van volar en el mateix avió des de Londres a Aberdeen. A mitja tarda el príncep Guillem va creuar el reixat del castell al volant d’un vehicle en què també viatjaven Andreu i Eduard amb la seva dona Sofia, tots dos amb gest molt ombrívol. Enric, que a causa d’altres compromisos era al Regne Unit, es va desplaçar sol a veure la seva àvia, sense la companyia de Meghan.

el final d’una era. Els britànics van passar de la preocupació a la tristesa. 1 Bandera a mig pal al Palau de Buckingham després de conèixer-se la mort d’Isabel II. F

2 Dos lacais reials porten l’avís oficial que anuncia la mort de la monarca britànica. F

3 Una multitud reunida al costat del reixat del palau a Londres viu amb expectació una jornada històrica. F