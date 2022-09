Ahir plovia a Edimburg. Una cosa gens sorprenent, però el desapacible clima de la capital d’Escòcia era un reflex més del sentiment de tristesa que ha deixat entre els seus habitants la pèrdua de la reina Isabel II, que va morir al castell de Balmoral als 96 anys. La monarca sentia una gran estima per aquesta terra. En aquesta construcció d’Aberdeenshire va passar alguns dels moments més feliços de la seva vida. Va acudir gairebé tots els estius al costat de la resta de membres de la seva família, on gaudia de la seva afició pels cavalls i la caça.

Allà va romandre durant el dur confinament que va imposar la pandèmia de la covid, va celebrar l’últim aniversari de casament amb el seu marit, Felip d’Edimburg, el novembre del 2020, i allà va passar els darrers dies de la seva vida. I aquest amor per aquesta terra era recíproc. Milers de persones, molts turistes, però també molts veïns de la ciutat, es van acostar ahir al palau de Holyrood, la residència oficial de la sobirana a Escòcia, per presentar els seus respectes i fer ofrenes de flors que a poc a poc, com les gotes de pluja que queien, van anar cobrint el mur que envolta l’edifici.

«La seva mort és molt trista», explica una tímida edimburgesa que prefereix no donar el seu nom. Per a aquesta dona, el més significatiu de la reina que va estar 70 anys al tron va ser la seva calma per afrontar totes les situacions a les quals es va haver d’enfrontar, per difícils que aquestes fossin. «No entrava mai en pànic», afirma, abans de destacar la seva rellevància històrica. «No hem d’oblidar el seu llegat», reclama.

Joves pro-«royals»

També la recorda amb afecte Louise, una altra veïna de la ciutat que passeja el seu vell gos pels voltants del palau. Tots dos van de dol rigorós. «El que està passant sembla irreal, ella sempre hi era», explica commocionada sense poder creure encara que Isabel II ja no estigui entre els vius. A la vora de les llàgrimes es troba Kate, que espera l’autobús amb una amiga per tornar a casa després de dipositar flors a les portes de Holyrood. «Era un tresor absolut i un exemple per a tota la nació. Era una dona meravellosa», sosté aquesta dona que voreja la seixantena.

A una cafeteria d’una coneguda franquícia entren per recuperar forces tres londinencs de vint anys que estan passant uns dies a Edimburg. A la pregunta de com se senten per la mort de la reina, responen a l’uníson: «Molt, molt tristos». «Ha estat una bona monarca, no ha protagonitzat escàndols», assegura Yonah, abans de fer un al·legat en defensa de la monarquia per al Regne Unit. «Dóna estabilitat i continuïtat, dóna sentit d’Estat», explica convençut.

Ronen coincideix amb ell: «És bonic que alguna cosa uneixi el país i que estigui per sobre de l’eix polític d’esquerra i dreta». «Hem estat afortunats de tenir aquesta reina, la gent la tenia molt en compte», afegeix, per la seva banda, Joel.

Els tres amics reconeixen que aquesta opinió no és majoritària entre els nois i les noies de la seva edat. «Al contrari, molts són contraris a la monarquia pels privilegis que aquesta comporta», assenyala Joel. Johan reconeix que pensa així perquè és «conservador».

Euan, un jove de Glasgow, assegura que no li importa gens ni mica la mort de la sobirana. Espera fa una estona en un dels accessos al palau de Holyrood i, encara que inicialment es mostra esquiu perquè l’empresa per a la qual treballa no veu amb bons ulls que els seus empleats parlin amb la premsa, acaba confessant sentir-se part d’aquell 50% d’escocesos que no avalen ferventment la institució (un 25% creu que és dolenta per al país i un altre 25% opina que ni bona ni dolenta, davant del 36% que considera que sí que és bona per a la Gran Bretanya), segons l’última enquesta sobre la monarquia elaborada per l’empresa Deltapoll per al Mail on Sunday, publicada el gener del 2020.

Visita cancel·lada

La mort de la reina també ha sorprès molts turistes que es troben aquests dies de vacances a la capital escocesa. «És molt commovedor tot això que està passant», expliquen Anne i Laurel, dues dones de Wisconsin (Estats Units). Ahir, la conductora de l’autobús que les portava cap al palau va demanar als passatgers que guardessin dos minuts de silenci en record de la sobirana.

En arribar a Holyrood es van trobar amb què les visites havien estat cancel·lades en senyal de dol oficial. Amb aquest inconvenient també es van trobar Belén i Pablo, una parella de Huelva que avui torna cap a Espanya. La notícia de la mort els va sorprendre viatjant d’Inverness a Edimburg. Tot i rebre un correu electrònic avisant de la cancel·lació, ahir van decidir acostar-se fins al palau, «més que res per veure l’ambient».

Davant la porta, un grup de visitants feien cua per fotografiar el breu comunicat oficial que el palau de Buckingham va emetre dijous després de la mort d’Isabel II: «La reina ha mort en pau a Balmoral aquesta tarda. El rei i la reina consort estaran a Balmoral aquesta nit i tornaran a Londres demà. Dijous, 8 de setembre del 2022».