El PP eleva a Brussel·les la seva proposta per renovar el Poder Judicial

El responsable de Justícia del PP i interlocutor designat per emprendre la renovació del Consell General del Poder Judicial amb el Govern, Esteban González Pons, va enviar una carta ahir al ministre Félix Bolaños per reprendre la negociació sobre l’òrgan dels jutges. La intenció, segons la missiva, és clara: «Aprofitar l’oportunitat que ens ha donat l’obertura de l’any judicial» després del duríssim discurs de Carlos Lesmes.

Fonts del PP van informar que també han enviat una carta a la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová; i al comissari de Justícia, Didier Reynders, exposant la seva iniciativa. Això suposa elevar la pressió sobre el Govern i implicar directament els socis comunitaris en la renovació del Consell espanyol. A Gènova asseguren haver deixat clar a tots dos «la vocació d’avançar en la despolitització del sistema judicial, d’acord amb els paràmetres fixats per part de la Comissió». I adverteixen que esperen «la resposta del Govern de la UE».

Mà estesa

En la missiva, González Pons reitera que per al PP aquesta renovació «no és només una qüestió de noms i quotes» i, per això, insisteix en què els candidats han de complir uns requisits: no proposar pel torn de juristes jutges que no fossin candidats avalats pels seus companys, i l’elecció del president es farà una vegada estiguin designats els nous vocals «sense pactes previs, ni indicacions externes de cap mena». Tampoc hi haurà un acord sobre el president del Tribunal Constitucional, estableix el text del PP, «sinó que serà una decisió dels mateixos magistrats».

Els conservadors proposen una vegada més emprendre l’actual renovació «amb el sistema actual», i registrar de manera simultània una proposició de llei que signin tots els grups que comparteixin l’esperit de «despolitització» que es tramitaria pel procediment d’urgència i que acabaria amb l’última reforma del Govern, per tornar les competències al Poder Judicial estant en funcions, a més d’altres qüestions com acabar amb «les portes giratòries» o evitar nomenaments al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si han exercit càrrecs en la política durant els cinc anys previs.

González Pons, interlocutor designat per Alberto Núñez Feijóo, acaba la carta emplaçant el Govern a tornar a «seure» i «renovar i regenerar» tant el CGPJ com el Tribunal Constitucional: «La nostra mà està estesa», assegura.

La insistència en el canvi del sistema d’elecció no està ben vist dins del PSOE i el Govern, on insisteixen que el PP «ha de deixar de buscar excuses» i renovar immediatament l’òrgan de govern dels jutges. De fet, a l’executiu no veuen el PP amb voluntat de negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial.

El destinatari d’aquest document, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, només tres hores després de fer-se públic, va considerar, en unes declaracions a la Rioja, que no és un moviment seriós. «És un intent d’aparentar que volen renovar, de cara a la galeria», va dir. Perquè, va afegir, «si de veritat ho volguessin fer em poden trucar per telèfon i en una tarda renovem el Consell». Bolaños va retreure que el document «estigui ple de línies vermelles i condicions». La resposta del ministre, que es va dirigir directament el president del PP, és que «compleixi la llei» i «no sigui un insubmís».

Després de l’obertura de l’any judicial no s’havien produït més contactes entre els dos grans partits. A l’estiu va fracassar l’intent de negociació després d’una primera reunió entre Bolaños i Pons al Congrés, en què cap va moure un centímetre la seva postura. En realitat, ara la situació és exactament la mateixa. Però la finestra d’oportunitat rau en una nova trobada que fins ara no semblava possible.

En el PP hi ha dirigents de pes que insisteixen que el Govern «no busca renovar el Consell», «ni es pot permetre un gran pacte amb Feijóo en aquest moment». A Gènova també hi ha altres càrrecs que veuen possible esgotar l’última oportunitat, però reconeixen que no cediran en els requisits que s’inclouen en la carta.

El president del CGPJ i del Tribunal Suprem es va dirigir, dimecres passat, en un discurs sense precedents i en presència del Rei, als dos grans partits per exigir que emprenguin de manera urgent la renovació que està a punt de complir quatre anys de mandat caducat. Els dards van anar en les dues direccions (al PSOE per haver generat la situació més problemàtica de la democràcia i al Partit Popular per estar contínuament posant condicions a una renovació que s’ha de fer ja).

El PP pensava prendre la iniciativa una vegada se superés el ple del CGPJ de dijous tenint en compte les paraules de Lesmes. A més a més, sectors del PP segueixen convençuts que el Govern realment no té intenció d’acordar el CGPJ «i només li importa el Tribunal Constitucional». I, per això, valoraven prendre la iniciativa per deixar en evidència l’executiu.