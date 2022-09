Buriatia, la república russa que vota amb la mirada a Ucraïna i la Xina

A Ulan-Udé, la capital de la llunyana república siberiana de Buriàtia, un gegantí bust de Lenin vigila els veïns. És el cap del líder soviètic més gran del planeta i avui llueix una gran bandera russa amb la V, un dels símbols bel·licistes promoguts pel Kremlin. Als peus d’aquest monument és on va protestar el 29 d’agost passat Serguei Moloiev amb un cartell de «No a la guerra».

I és que aquesta no és una regió qualsevol on protestar contra la intervenció a Ucraïna, ja que és una de les que més soldats aporta al conflicte. I ara, els símbols proexèrcit rus llueixen al costat dels cartells electorals que criden els buriats a participar en les eleccions per triar governador que se celebraran avui.

Alexandra Garmazhepova, presidenta de l’associació Free Buryatia, assegura que «el sentiment popular a Buriatia amb el nombre de morts només pot afectar l’actitud envers la guerra». «La gent entén que a Ucraïna pots morir fàcilment i ningú no t’hi espera amb flors. Menys d’un milió de persones viuen en aquesta regió de Sibèria, i ara no hi ha persones que no coneguin almenys algú que va morir a Ucraïna».

Segons dades oficials, 295 habitants de Buriatia han mort al front ucraïnès. Assevera que «la gent vol entendre per què van morir els soldats de Buriatia». María Vyshukova, l’analista militar de la mateixa organització, matisa un detall: «No tots (les víctimes registrades) són nadius de la república [...] perquè hi ha moltes unitats militars a Buriàtia però poca gent local».

Tala il·legal de fusta

Després de les sancions d’Occident al Kremlin, Rússia mira a Pequín per resoldre la falta de productes que abans s’importaven dels Estats Units i de la Unió Europea. En funció de qui es pregunti a Sibèria, la Xina és algú a qui estendre la mà o a qui mirar de reüll. Un dels que desconfien del veí més poblat de Rússia és Timur, que apunta que «poden semblar amigables, però no se sap què tenen al cap». Conclou que «semblen amistosos, però en realitat no ho sé, potser estan a punt per conquerir Rússia o part de Sibèria». D’altra banda, a la regió s’entén l’apropament a Pequín. Ardar, per exemple, afirma que «és beneficiós per a Rússia». Entén que «no s’accepti per alguns precedents, però per al conjunt del país és molt bo». Entre els incidents previs que esmenta hi ha la tala il·legal de fusta siberiana per part de la Xina, fet que molts habitants de la zona tenen present.

Aquests no són els únics temes que preocupen als habitants de la regió. Altana explica que li preocupa també la desaparició de la seva llengua. Lamenta que «és el tema més urgent, perquè la llengua buriatia està en perill d’extinció i m’avergonyeixo de no parlar-la». A Svetlana, en canvi, la preocupa la manca d’infraestructures: «Falten col·legis, carreteres». Amb totes aquestes preocupacions, els habitants de Buriatia passaran per les urnes per triar el nou governador.

Tot i això, també hi ha un percentatge de ciutadans que no participarà en els comicis. «Crec que el meu vot allà no tindrà cap valor perquè ja està tot decidit», sentencia Timur.

A les eleccions compta amb avantatge l’actual governador de Rússia Unida, Alexey Tsydenov, que el 2017 es va imposar amb un 87% dels vots als seus dos competidors, Batodalay Bagdayev (Partit Comunista, 5%) i Serguei Dorosh (Partit Liberal-Demòcrata, ultranacionalista, 4%).

Tot i que el context actual no és el mateix del 2017, no es preveuen sorpreses.