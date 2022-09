El compromís social de Carles III d’Anglaterra

Quan a Manchester es tanquen oficines i comerços, el centre queda solitari i es palpa la marginació. És la sensació que vaig tenir el febrer del 2000, quan el príncep Carles va acompanyar Felip de Borbó a visitar el setmanari The Big Issue North (El gran assumpte del nord), la publicació que venen persones sense llar o drogoaddictes perquè, amb els seus propis recursos, puguin recuperar la confiança en ells mateixos i sortir de la pobresa. L’hereu de la Corona espanyola va quedar molt impressionat per aquest projecte, que va néixer a Londres com a The Big Issue i es va estendre a altres zones del Regne Unit comptant amb els auspicis de la Corona.

La ciutat on es va desenvolupar principalment el viatge del llavors príncep d’Astúries va ser la que va inspirar, a la segona meitat del XIX, Karl Marx, corresponsal londinenc de la Gazeta Renana, per escriure El Capital, obra cabdal de la revolució comunista que va canviar el curs de la història. Els telers de Manchester, on els obrers no tenien drets socials, han esdevingut vestigi de l’arquitectura industrial. L’ara rei Carles va portar el seu cosí a conèixer aquests edificis, part del patrimoni britànic. Un objectiu més de Carles, compromès amb la recuperació de zones urbanes que han perdut la vida en entrar a l’era postindustrial.

El successor d’Isabel II ha desenvolupat la seva personalitat a la seva manera. Amb independència, va alçar la veu per criticar construccions modernes que alteraven el perfil de Londres. No ha estat l’únic cop que la seva conducta ha sorprès, pel proverbi que sustenta teòricament la monarquia parlamentària: «El rei regna, però no governa». Tot i això, en aquests, de vegades, confusos límits, el príncep de Gal·les, per mitjà de cartes dirigides als ministres, ha transmès la necessitat de protegir el medi ambient. Ell mateix ho practica a les seves propietats agrícoles; peculiaritat de la corona britànica, una de les grans fortunes del món pels seus béns mobles i immobles. El llavors Altesa Reial gestionava les seves grans inquietuds sota el patronatge de fundacions filantròpiques.

El programa dels dos prínceps hereus a Manchester va incloure també la visita a una de les botigues que venen els productes ecològics –organic food- de les terres, granges i estables del primogènit de la Reina. El camp és la gran passió de Carles i la casa rural de Highgrove, al comtat de Gloucestershire, el seu paradís per gaudir de la natura i el desenvolupament sostenible. Res d’insecticides per tenir cura de jardins i cultius, i panells solars per obtenir energia neta.

Quatre anys abans, el príncep d’Astúries havia estrenat L’Espanya salvatge, la sèrie de deu capítols de RTVE, en què Don Felip mostrava la riquesa de la fauna i la flora espanyola, alertant de la necessitat de preservar el medi ambient i no oblidar als habitants de zones rurals.

Aquella primera visita oficial de l’actual Felip VI al Regne Unit, convidat pel príncep de Gal·les, també va tenir Londres com a escenari: l’audiència amb Sa Majestat la Reina, en forma de te familiar, al palau de Buckingham, i el sopar a la residència de l’hereu de la Corona, el palau de Saint James, un bell edifici de maó vermell, estil Tudor, situat a la City de Westminster.

En entrar al menjador, una atmosfera especial envoltava la gran sala, il·luminada només amb espelmes. Potser Carles pressentia la necessitat de disminuir els combustibles contaminants per evitar el canvi climàtic. Amb raó una de les mesures preses per la flamant primera ministra, Liz Truss, ha estat ajuts als britànics per pagar factures de llum i calefacció.

Un nou Rei per a una nova era, en temps forts i difícils.