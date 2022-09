El funeral d’Estat per a Isabel II es farà el dilluns 19 de setembre a Westminster

El funeral d’Estat per la difunta reina Isabel II serà dilluns de la setmana que ve a les 11 del matí a l’abadia de Westminster a Londres, tal com va anunciar ahir el Palau de Buckingham. Aquesta data serà jornada festiva a tot el Regne Unit, com va autoritzar ahir en una de les seves primeres ordres el nou monarca, Carles III.

Quan un rei d’Anglaterra mor a Escòcia, se segueix l’operació Unicorn, un protocol que fa anys que s’assaja i es prepara. Hi ha diverses operacions depenent del lloc de la mort de la reina. Com que la seva defunció s’ha produït a la seva residència d’estiu, el Palau de Balmoral, on l’està vetllant la seva família, demà es farà serà una missa a la Catedral St. Giles, per després traslladar el seu cos a Londres, segurament dimarts a través d’un tren especial amb diferents membres de les Forces Armades, a més dels serveis d’emergència a cada plataforma pel camí. El fèretre arribarà al palau de Buckingham i en una gran processó serà traslladada fins a Westminster. Durant els quatre dies successius se celebrarà una altra vetlla on el públic podrà presentar els seus respectes a la monarca. D’entrada, avui és el Dia+3 i el fèretre amb les restes mortals de la reina es trasllada fins a Edimburg, on reposarà al Saló del Tron del palau de Holyrood, residència oficial de la monarca a Edimburg. Els parlaments d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord proclamaran la seva adhesió al nou monarca. Demà es farà la cerimònia a catedral de St. Giles amb membres de la família reial i els ciutadans podran presentar els seus respectes. Les dues cambres del Parlament de Londres es reuniran a la Gran Sala del palau de Westminster per rendir homenatge al sobirà i presentar la moció de dol per la mort de la seva mare.