«Se li ha de donar una oportunitat al rei Carles»

La meteorologia a Edimburg, la capital d’Escòcia, sembla haver-se sincronitzat amb els esdeveniments històrics que se succeeixen aquests dies al Regne Unit. Si divendres el cel plorava la mort de la reina Isabel II, ahir lluïa un sol enlluernador per donar la benvinguda al nou rei, Carles III, que al matí va ser proclamat en una breu cerimònia al palau de Saint James de Londres.

Segons l’últim sondeig de YouGov, del mes de maig passat, només el 32% dels britànics consideren que el fill d’Isabel II serà un bon monarca, davant d’un altre 32% que creu el contrari i un 36% que no està segur ni d’una cosa ni de l’altra. A Escòcia, apunta la mateixa enquesta, els que confien en el nou cap de l’Estat només són un 24%, contra un 33% dels que desconfien i un 43% d’indecisos. Tot i això, als carrers no es palpa tant recel davant el regnat de Carles. «Se li ha de donar una oportunitat», afirma Lorna, una edimburguesa de mitjana edat, abans de deixar anar el que podria ser una crítica: «Segur que ho fa tan bé com sigui possible, però ha de ser més diplomàtic».

La major part de les persones consultades per aquesta enviada especial creuen que el rei «ho farà bé» i confien en el seu «sentit del deure». «Ha tingut una bona mestra durant tots aquests anys», apunta Wendy, una pèl-roja que ronda els 50 anys que ha anat a veure què es cou als voltants de la catedral de Saint Giles. En aquest temple està previst que s’ubiqui demà el fèretre de la reina perquè els escocesos puguin donar-li el seu últim adeu abans que sigui traslladat a Londres, a l’abadia de Westminster, on es farà el funeral d’Estat.

Mentrestant, Betty atén els turistes que entren en un petit celler davant de Saint Giles amb desenes de tipus de whisky -la majoria escocesos, per descomptat- a la venda, oferint-los tasts d’algun o un altre licor en funció dels seus gustos. Assegura estar «devastada» per la mort de la reina. «Havia estat una figura de referència durant tota la meva vida», assenyala. I encara que creu que el seu fill seguirà els seus passos, confessa amb un somriure murri que Guillem, l’actual hereu del tron, hauria estat una millor opció. «Carles ja té 73 anys!», afegeix.

Guilllem, millor?

Al mateix sondeig de YouGov, un aproximadament un 37% dels britànics opinen que el primer net d’Isabel II hauria d’haver estat el nou sobirà, davant del 34% que preferien Carles i el 17% que consideraven que després de la mort de la reina hauria d’haver-se abolit la monarquia al Regne Unit. En canvi, a Escòcia, aquest percentatge és sensiblement diferent: el 32% recolzaven Guillem, mentre un 25% escollia Carles i un altre 25% s’inclinava per acabar amb els royals.