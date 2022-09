Els reis Felip VI i Letizia i els reis emèrits Joan Carles i Sofia assistiran al funeral de la reina Isabel II dilluns vinent a Londres, segons han confirmat aquest dilluns fonts de la Zarzuela. Serà la primera vegada que el cap d’Estat coincidirà en un mateix acte públic amb el seu pare des que aquest va abandonar Espanya per instal·lar-se a Abu Dhabi, l’agost del 2020.

Segons han informat fonts de Casa del Rei, l’ambaixada espanyola a Londres va rebre diumenge una nota verbal del Ministeri d’Exteriors britànic en què es traslladava la invitació al funeral de dilluns que ve de l’antiga monarca i els actes paral·lels programats.

La invitació es va cursar també a Bèlgica, Dinamarca i els Països Baixos i s’especifica que està dirigida als caps d’Estat i antics caps d’Estat i dones i marits d’aquests països, així com al príncep hereu de Dinamarca, han explicat les fonts.

Aquesta circumstància fa que en el cas espanyol la invitació es refereixi a Felip i Letizia així com als pares de l’actual monarca, Joan Carles i Sofia.

Incògnita aclarida

Fins ara es donava per fet que Felip VI i la reina Letizia anirien al funeral, atès no només el seu rol de cap d’Estat, sinó també pel parentiu que l’uneix amb Isabel II i l’actual rei Carles III, però era una incògnita si la invitació també inclouria els seus pares, igualment emparentats amb la família reial britànica.

A més, es dona la circumstància que l’anterior monarca té una causa pendent amb la justícia britànica. A mitjans de juliol, el Tribunal d’Apel·lacions del Regne Unit va decidir permetre Joan Carles que recorri la decisió inicial d’un jutge de no reconèixer-li cap immunitat per la demanda presentada per la seva examiga íntima Corinna Larsen per assetjament, cosa que li permetria frenar les accions civils empreses per l’empresària.

Estreta relació familiar

Felip mantenia una estreta relació amb Isabel II, a qui de manera afectuosa anomenava «tieta Lilibet», com fan la resta de membres de la família reial britànica i com va quedar de manifest en el missatge de condol que ell i la reina Letizia van enviar a la sobirana després de la mort del seu marit, el duc d’Edimburg, el 2021.

Les dues cases reials estan unides per llaços de sang. Els pares de Felip VI, Joan Carles i Sofia, són rebesnets de la reina Victòria d’Anglaterra, com també ho eren Isabel II i el seu marit.

En el cas del Felip d’Edimburg, els seus llaços amb Joan Carlos i Sofia eren encara més estrets, sobretot amb aquesta última, de la qual era oncle segon ja que el rei Jordi I de Grècia era el seu avi i el besavi de la reina emèrita.

Pel que fa a Joan Carles I, la seva àvia, la reina Victòria Eugènia, era cosina germana de la mare del duc d’Edimburg, Alícia de Battenberg.