L’Audiència Nacional avala que el cas Tsunami segueixi sota secret de sumari

La Sala Penal de l’Audiència Nacional no sempre avala les decisions del jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, però amb la de mantenir sota secret la investigació a la plataforma Tsunami Democràtic pot estar tranquil. El tribunal presidit per Alfonso Guevara ha tornat a validar la mesura excepcional acordada en aquest procediment, iniciat farà tres anys a l’octubre.

El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 i el jutge designat per reforçar-lo, Joaquín Gadea, intenten desentranyar en aquesta peça l’organització i el finançament de l’entramat sorgit per mobilitzar i canalitzar les protestes que es van produir a Catalunya després de la sentència del procés, dictada pel Tribunal Suprem a l’octubre del 2019 contra els líders independentistes.

La defensa havia recorregut el secret perquè considera que li causa indefensió que el procediment es tramiti de manera reservada des que es van iniciar les diligències, trameses en part des del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona. Això fa que poc s’hagi sabut de l’avenç de les indagacions en aquests tres anys.

La causa, oberta inicialment per terrorisme i conspiració per cometre estralls, se centra en les cinc accions principals que va protagonitzar la plataforma: l’assenyalament d’empreses de l’Ibex, l’ocupació de l’aeroport de Barcelona, el tall de l’AP-7, les desobediències a la Junta Electoral Central i el desplegament d’una pancarta al Camp Nou on es llegia «Spain sit and talk».

El recurs va ser interposat per l’empresari Oriol Soler, del cercle de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que se situa entre els encarregats de l’organització de Tsunami, amb l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell, l’exalt càrrec de CDC David Madí i l’historiador Josep Lluís Alay.