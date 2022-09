El primer cop militar important d’Ucraïna fa replegar-se els russos

Durant les últimes hores, la guerra d’Ucraïna sembla haver entrat en una nova fase marcada per l’avenç de les tropes ucraïneses sobre part del territori ocupat pels militars russos, obligats a replegar-se cap a posicions més properes a la frontera. «Per apuntalar els esforços en el front de Donetsk, s’ha pres la decisió de reagrupar les forces amb base a les regions de Balakliya i Izium», ha explicat el Ministeri de Defensa rus.

Després que les Forces Armades ucraïneses confirmessin, dissabte, la reconquesta de la ciutat de Kupiansk i 30 localitats limítrofes més, ahir van anunciar el setge a diversos nuclis urbans situats a prop de Lisitxansk i d’Izium, on hi ha una important base militar de les forces ocupants.

Segons mitjans locals, les tropes russes estan fugint de la part nord de la regió de Khàrkiv i en localitats com Kosaja Lopan, a 4 quilòmetres de la frontera, ha tornat a onejar la bandera d’Ucraïna. A banda del valor simbòlic d’aquestes operacions, que suposarien la primera victòria seriosa de l’Exèrcit ucraïnès, la reconquesta de Kupiansk clava un cop dur a l’estratègia militar russa, ja que la zona és un important nus de comunicacions i és clau per a l’abastament de les seves tropes.

Paraules sorprenents

L’èxit militar ucraïnès ha estat admès públicament per les autoritats prorusses al nord d’Ucraïna: «El simple fet que hagin trencat les nostres defenses ja és una gran victòria de les forces armades ucraïneses», va apuntar a la televisió estatal russa Vitali Gratxev, responsable de l’Administració ocupant a la regió de Khàrkiv. Unes paraules que van sorprendre tothom tenint en compte la fèrria censura existent en els mitjans controlats per Moscou.

La contraofensiva militar ucraïnesa ha aixecat l’ànim de les autoritats polítiques i militars del país. En el comunicat nocturn de dissabte, el president Volodimir Zelenski va confirmar l’alliberament de les localitats de Vasilenkovo ​​i Artemivka, totes dues a la regió de Khàrkiv, i va proclamar: «Aquests últims dies, l’exèrcit rus ens ha mostrat el seu millor costat: l’esquena. Per a ells, fugir és una bona decisió. No hi ha lloc a Ucraïna per als ocupants, no n’hi haurà mai».

2.000 quilòmetres quadrats

Segons el mandatari, des de l’1 de setembre les tropes han recuperat 2.000 quilòmetres quadrats, una quantitat que els militars van elevar en poques hores a 3.000. Diversos estrategs coincideixen en assenyalar que aquesta maniobra va permetre a l’Exèrcit ucraïnès agafar per sorpresa l’enemic. Tot semblava indicar que les tropes de Zelenski posarien en marxa una ofensiva al front sud, als voltants de Jerson, cosa que va animar els russos a enviar-hi reforços. De fet, aquesta operació es va iniciar la setmana passada, però es va aturar en pocs dies i Kíev en va llançar una altra al nord, a la zona de Khàrkiv i Izium, menys protegida.

Tot i que la premsa encara no ha pogut visitar el territori reconquerit, les xarxes socials mostren imatges de militars ucraïnesos desfilant per nuclis urbans que fins fa uns dies estaven en mans de Rússia. I el nord-americà Institut d’Estudis de la Guerra (ISW) va apuntar en un comunicat: «És probable que les forces ucraïneses estiguin netejant els focus de forces russes desorganitzades que van quedar atrapades pel ràpid avenç ucraïnès cap a Kupiansk, Izium i el riu Oskil, donada la quantitat d’imatges de presoners russos emeses en les últimes 48 hores». Segons aquest centre d’anàlisi militar, en els últims cinc dies els ucraïnesos han recuperat més territori que el que els russos havien aconseguit ocupar des de l’abril.

Són molts els experts militars que consideren que no és un replegament estratègic, sinó que molts soldats russos han optat per fugir. Segons les Forces Armades ucraïneses, les autoritats militars russes estarien coaccionant els seus soldats perquè resisteixin i no abandonin les posicions ocupades. El mateix Zelenski va assegurar que els soldats russos «tenen por de tornar», i, dirigint-s’hi, els va assegurar «que tots els presoners seran tractats d’acord amb les Convencions de Ginebra».

On sí que va poder accedir la premsa va ser a Balakia, a la regió de Khàrkiv, que va ser recuperada per les tropes ucraïneses dimecres passat. Els periodistes van ser testimonis de les cases destruïdes, cotxes cremats i artilleria abandonada pels militars russos.

Gestions polítiques

Mentrestant, les gestions polítiques i diplomàtiques van continuar. En una visita sorpresa a Kíev, la ministra alemanya de Relacions Exteriors, Annalena Baerbock, va reiterar el suport de Berlín al Govern d’Ucraïna i va assegurar que continuarà «el subministrament d’armes i el suport humanitari i financer». I el secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va prometre un nou paquet militar de 3.000 milions de dòlars.

Per la seva banda, el ministre ucraïnès de Relacions Exteriors, Dmitro Kuleba, va criticar al fòrum de Yalta, celebrat divendres, la neutralitat de l’Índia; mentre Zelenski va apuntar que l’hivern pot ser «un punt d’inflexió en l’alliberament dels territoris ucraïnesos ocupats per Rússia».