El CGPJ arriba al límit i s’instal·la en la il·legalitat

Des que el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va decidir fa una setmana deixar clar davant dels mitjans els extrems que considerava claus per afrontar el nomenament dels magistrats del Tribunal Constitucional que corresponen a l’òrgan de govern dels jutges, les esperances que aquest compleixi amb el termini donat pel Govern per fer-ho es van diluir.

Però la manera com el sector conservador ha actuat ho descarta completament: el seu últim moviment ha passat perquè els seus interlocutors no es poden reunir aquesta setmana amb els del sector progressista, malgrat els contactes telefònics que tots dos van mantenir durant la tarda, van informar fonts del CGPJ.

El mateix Lesmes va descartar que el ple del dia 8 fos per designar ja els seus dos magistrats. Va dir que la data s’havia escollit per tenir «marge» per complir el límit del dia 13 marcat per l’executiu de Pedro Sánchez, però, conscient del que es viu al Consell, va negar que tingués transcendència endarrerir-se, sempre que es produïssin els nomenaments. Perquè tots els seus interlocutors ho entenguessin, va destacar la dificultat que plantegen les designacions del CGPJ, que necessiten almenys el suport de 12 vocals per tirar endavant.

Reunió d’interlocutors

D’aquesta manera, del ple de dijous dia 8 només es van treure les bases per celebrar el ple en què es triaran els dos magistrats i els interlocutors del sector de sensibilitat progressista. La celebració del ple definitiu només es produirà quan hi hagi prou acord per votar noms, cosa que descarta una nova reunió avui, malgrat el termini fixat pel Govern. Però es nota que els conservadors no tenen cap pressa. Els seus interlocutors es van conèixer ahir. Són José Antonio Ballestero i Carmen Llombart. Els noms dels de l’altra sensibilitat, Roser Bach, Rafael Mozo i Álvaro Cuesta, se saben des de dijous. Han de negociar els noms dels dos magistrats del TC que corresponen al Consell, cosa que propiciarà que el Govern designi els seus sense problemes.

En el discurs d’obertura de l’any judicial, Lesmes va anunciar que, si no hi ha acord per a la renovació del CGPJ, dimitirà al capdavant del Poder Judicial una vegada encarrilada l’elecció dels magistrats del Constitucional. Les seves paraules van rebre ahir un suport inesperat.

La vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, li va traslladar en una carta la seva «coincidència» amb el seu missatge: la «urgència i prioritat absoluta» de renovar el CGPJdavant la situació «desesperada» que viu la Justícia espanyola.