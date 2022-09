Espanya comptabilitza 19 feminicidis al marge de la parella des del gener

Espanya va fer ahir públiques per primera vegada les dades de feminicidis perpetrats fora de l’àmbit de la parella o l’exparella: entre el gener i el juny del 2022, 19 dones van ser assassinades pel fet de ser dones, crims comesos íntegrament per agressors homes coneguts per les víctimes.

La majoria, 11 (un 58%), van ser assassinats perpetrats per algun familiar: sis dels presumptes homicides eren fills, tres néts, un altre pare i un altre mantenia una altra relació familiar amb la víctima. El Ministeri d’Igualtat i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere van destacar que gairebé el 60% de les víctimes tenia més de 60 anys.

Al marge dels feminicidis familiars, al primer semestre es van perpetrar dos feminicidis sexuals (ambdues víctimes eren menors de 16 anys). A més, hi va haver sis socials més (tres comesos per un veí, dos per companys de pis i un sisè mantenia un altre tipus de relació amb la víctima).

«Aquestes dades ens parlen d’una cosa que venim denunciant des de fa força temps i és que la relació de les dones amb la violència és una cosa contínua durant tota la vida: la patim com a filles, com a esposes, com a parelles, com a companyes sexuals d’altres homes, però també com a mares i àvies. (...) Aquestes violències es donen en l’àmbit del patriarcat», va denunciar la secretària d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez.

Per comunitats autònomes, són Andalusia, Canàries i Catalunya els territoris que van registrar més feminicidis entre el gener i el juny d’aquest any, tres cadascuna. Per darrere hi ha Madrid i Aragó, amb dos casos.

Quatre categories

La nova estadística de feminicidis ha començat a reunir dades sobre els assassinats de dones «a mans d’un home per masclisme o misogínia», més enllà del feminicidi perpetrat per les parelles o exparelles, que s’han comptabilitzat des del 2003 amb 1.158 víctimes mortals (28 des de començaments d’any), i que continuaran constituint una estadística independent.

Així, s’han començat a comptar quatre tipus de categories de feminicidis: familiar, sexual, social (perpetrat per un home sense relació sentimental ni familiar amb la víctima: amics, veïns, companys de feina, caps, desconeguts...) i vicari (el d’una dona que es fa per fer mal a una altra dona). Igualtat informarà trimestralment sobre aquestes dades.