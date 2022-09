El rei Joan Carles accepta la invitació al funeral de dilluns

El funeral de la reina Isabel II propiciarà una imatge rellevant en clau espanyola. Joan Carles I ha acceptat la invitació del Regne Unit i assistirà a la cerimònia que tindrà lloc dilluns que ve a l’Abadia de Westminster, a la qual també acudiran el rei Felip VI, la reina Letizia i la reina emèrita Sofia. Serà la primera vegada que l’excap de l’Estat coincideixi en un acte públic amb el seu fill des que va abandonar Espanya, l’agost del 2020, i es va instal·lar a Abu Dhabi arran de les investigacions obertes per la fiscalia contra ell, de les quals va ser exonerat a començaments d’aquest any.

Segons fonts de la Casa del Rei, l’ambaixada espanyola a Londres va rebre diumenge una nota verbal del Ministeri d’Exteriors britànic en què es traslladava la invitació al funeral i als actes paral·lels programats per acomiadar Isabel II. La invitació es va cursar també a Bèlgica, Dinamarca i els Països Baixos i especificava que estava dirigida als caps d’Estat i antics caps d’Estat i esposes o esposos dels països esmentats.

Es dóna la circumstància que Joan Carles I té una causa pendent amb la justícia britànica. Al juliol, el Tribunal d’Apel·lacions del Regne Unit va decidir permetre al rei emèrit que recorri la decisió inicial d’un jutge de no reconèixer-li cap immunitat davant la demanda presentada per la seva examant Corinna Larsen per assetjament.

Mentrestant, els actes de successió al tron britànic van seguir ahir a l’imponent hall del palau de Westminster, que ha estat testimoni al llarg de 900 anys dels grans moments de la història britànica. Allà Carles III va celebrar la seva primera visita al Parlament com a rei i nou cap de l’Estat. Davant els membres de la Cambra dels Lords i la dels Comuns, reunits excepcionalment, el sobirà va destacar el paper del Parlament en el sistema democràtic que regeix la nació.

«En ser aquí avui davant vostre puc sentir el pes de la història que ens envolta i ens recorda les tradicions vitals del Parlament i la dedicació i el compromís personal dels membres de les dues cambres en benefici de tots nosaltres», va asseguraren un breu discurs. En nom dels presents, els presidents de les dues cambres van presentar els seus condols i lleialtat al monarca.