La història va començar fa uns anys, però s’ha fet viral arran que la CNN publicada el projecte d’una família canadenca: una parella va decidir emprendre un viatge al voltant del món perquè tres dels seus quatre fills, que pateixen una condició de salut degenerativa amb què quedaran cecs, omplissin la seva ment d’imatges, d’increïbles «records visuals». Ho estan narrant també a les xarxes socials, amb nombrosos imatges de l’emocionant aventura.

La seva filla Mia tenia tot just tres anys quan el matrimoni canadenc va notar per primera vegada que tenia problemes de visió. Uns anys després de portar la Mia, la més gran dels seus quatre fills, per primera vegada a veure un especialista, li van diagnosticar retinosi pigmentària. Aleshores, la Lemay i el Pelletier, que fa 12 anys que estan casats, s’havien adonat que dos dels seus altres fills, el Colin, que ara té set anys, i el Laurent, de cinc, experimentaven els mateixos símptomes. Un altre fill, el Leo, ara de nou anys, no té la malaltia.

Quan l’especialista de la Mia els va suggerir que l’envoltessin amb «records visuals», la Lemay es va adonar que hi havia una manera realment increïble de fer això per ella i per la resta dels nens. «Vaig pensar: ‘No li ensenyaré un elefant en un llibre, la portaré a veure un elefant de verita’t», explica. «I ompliré la seva memòria visual amb les millors i més boniques imatges que pugui», segons relata CNN. Ella i el seu marit aviat van començar a fer plans per passar un any viatjant pel món amb els seus fills.

«No hi ha res que puguis fer, realment», va dir la Lemay en conversa amb la CNN, explicant que no hi ha cura o tractament eficaç per a aquesta afecció. «No sabem com avançarà, però preveiem que es quedaran completament cecs en la mitjana edat».

La covid va truncar els plans

Es van veure obligats a retardar el seu viatge a causa de les restriccions provocades per la pandèmia mundial, i van revisar el seu itinerari innombrables vegades. Quan finalment van sortir de Mont-real el març del 2022, tenien pocs plans. La família va començar el seu viatge a Namíbia, abans de dirigir-se a Zàmbia i a Tanzània, per després volar a Turquia, on van passar un mes. A continuació, la família es va dirigir a Mongòlia, abans de passar a Indonèsia.

«Ens estem enfocant en les vistes. També ens estem enfocant molt en la fauna i la flora. Hem vist animals increïbles a l’Àfrica, però també a Turquia i a altres llocs. Així que realment estem mirant de fer-los veure coses que no haurien vist a casa i tenir les experiències més increïbles», explica el Pelletier.

Tenen previst tornar a casa seva el març del 2023.