Londres decidirà el lloc de l’emèrit al funeral d’Isabel

La Casa Reial s’atindrà al protocol que determinin les autoritats britàniques en tot el relatiu al funeral per la reina Isabel II, per la qual cosa serà Londres qui decideixi si el rei Joan Carles s’asseurà o no en aquestes exèquies al costat del seu fill, Felip VI.

Felip VI acudirà al funeral que s’oficiarà dilluns que ve, 19 de setembre, a l’abadia de Westminster al costat de la reina Letizia, i també hi seran presents, després de la invitació rebuda per part del Ministeri d’Exteriors britànic, Joan Carles i Sofia. Serà per tant la primera ocasió en la qual podrà veure’s públicament al cap de l’Estat al costat del seu pare des que fa dos anys l’emèrit Joan Carles fixés la seva residència a Abu Dhabi. Tots dos es van reunir el mes de maig passat a Madrid després d’una visita a Galícia del rei emèrit per a participar en unes regates, però no va haver-hi imatge dels dos junts. Davant els dubtes protocol·laris per la seva coincidència a l’abadia de Westminster, la Casa Reial ha explicat que s’adaptarà als criteris que fixin les autoritats britàniques ja que són elles les responsables del desenvolupament dels actes. En conseqüència, serà Londres qui decideixi el lloc en el qual s’asseurà don Joan Carles, si ho farà al costat del seu fill o en un altre lloc de l’abadia que pugui estar reservat a familiars o antics caps d’Estat. A l’espera que s’aclareixi aquesta incògnita, el Govern ha volgut deixar ben clar que serà Felip VI qui, com a cap d’Estat, encapçalarà la representació d’Espanya en aquesta cerimònia. Va ser la portaveu de l’Executiu, Isabel Rodríguez, qui, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres i davant la pregunta de si al Govern li incomoda la presència de Joan Carles en aquest funeral, va recalcar qui ostenta la representació espanyola. «La delegació del nostre país l’encapçala el rei Felip com a cap de l’Estat. El rei emèrit atén una invitació personal i res ha de dir el Govern d’Espanya», va subratllar. Fonts de l’Executiu han informat que el president del Govern, Pedro Sánchez (qui la setmana vinent estarà a Nova York per a participar en l’obertura del nou període de sessions de l’Assemblea de l’ONU), no formarà part de la delegació espanyola. Sí que està pendent de decidir si a Londres serà present el ministre d’Afers exteriors, José Manuel Albares. El Govern ha evitat comentar si el rei Joan Carles viatjarà directament a Londres des d’Abu Dhabi o pararà prèviament a Madrid. Per part del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat d’«oportú, adequat i lògic» que el rei emèri Joan Carles acudeixi al funeral. No obstant això, tant Unides Podem com la majoria de socis d’investidura de Sánchez han criticat el viatge del rei emèrit i fins i tot li han convidat a respondre també davant la justícia britànica.