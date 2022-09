Un turista de 55 anys i origen estranger ha mort després de precipitar-se aquest migdia de manera fortuïta després d'una ensopegada des d'un penya-segat al far de la Mola a Formentera, segons ha informat el SAMU 061.

L'home es trobava amb el seu marit i uns amics, quan pel que sembla va relliscar i va caure des d'una altura de 120 metres.

El succés ha tingut lloc a les 13.15 hores, quan el servei d'emergències va rebre una trucada que alertava que un home s'havia precipitat per les roques al far de la Mola.

En no poder veure a la víctima des de la zona on ha passat el succés, s'ha precisat de l'ajuda de drons i de motos d'aigua per realitzar la cerca.

Finalment, ha estat l'helicòpter de la Guàrdia Civil el que ha trobat a l'home ja mort en unes roques.

Emergències ha activat el servei de psicòleg per atendre els familiars que es trobaven en el lloc.

L'helicòpter de la Guàrdia Civil ha recuperat a les 17 hores les restes mortals del mort. Els Bombers han ajudat a recuperar les restes, que han estat traslladades a l'heliport de Formentera i posteriorment al tanatori.