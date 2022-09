Carles III no pagarà impostos sobre la milionària herència d’Isabel II

Els privilegis desmesurats de la família reial britànica han tornat a quedar en evidència. Carles III no pagarà impostos sobre l’herència que li ha llegat Isabel II. Molt rica, s’estima que la reina posseïa una fortuna personal de 370 milions de lliures (427 milions d’euros). Qualsevol altre ciutadà estaria obligat a abonar a Hisenda un 40% dels diners, equivalents a 170 milions d’euros. No serà el cas de Carles.

Quan la mare va començar a pagar impostos el 1993, es va estipular que, en el moment de la mort de la monarca, la fortuna passaria íntegra al seu successor en el tron. «No crec que sigui just que el Rei no pagui l’impost de successió sobre la fortuna privada que ha heretat de la seva mare», afirma Robert Palmer, del moviment TAX Justice UK, que està al capdavant d’una campanya per acabar amb el tracte excepcional al rei i que desemborsi els milions que li corresponen.

La mort d’Isabel II provoca danys col·laterals. Per a alguns significarà la pèrdua de la feina, per a altres la cancel·lació d’una cita mèdica important. Dilluns, mentre a la catedral de Saint Giles a Edimburg se celebrava una vigília per la sobirana, un centenar de treballadors de Clarence House, el lloc fins ara seu oficial de Carles com a hereu, van rebre el preavís que serien acomiadats. Alguns fa dècades que treballen a la residència reial, segons The Guardian, que va oferir l’exclusiva.

Els afectats són financers, comptables, personal de comunicació i secretaris privats de l’equip del fins aleshores príncep de Gal·les. L’acomiadament es va comunicar en un moment en què tot el personal de la residència està bolcat, treballant sense parar des de la mort Isabel II, intentant que els preparatius del funeral funcionin a la perfecció.

El sindicat de funcionaris ha criticat una decisió «despietada». Mark Serwoka, secretari general del Sindicat de Serveis Públics i comercials (PCS), assegura que, si bé «s’esperaven alguns canvis tenint en compte el relleu a la família reial, l’escala i la velocitat en què s’han anunciat és extremadament cruel».

Cites mèdiques cancel·lades

El dia del funeral de la reina ha estat declarat festiu i el país s’aturarà completament amb el tancament de comerços, incloses les cadenes de supermercats, escoles, centres esportius. Només els pubs romandran oberts.

Com a conseqüència d’això, milers de cites a la sanitat pública previstes per a aquell dia, amb metges de família, cirurgians i serveis de farmàcia, han estat cancel·lades. La suspensió afecta especialment pacients amb càncer i problemes cardíacs i els serveis de maternitat. Les urgències seran ateses, però en un moment en què la sanitat pública saturada té en llista d’espera 6,5 milions de pacients no sembla la manera adequada de «mostrar respecte» a Isabel II. Dilluns també estaran tancats els bancs d’aliments. Serà un llarg cap de setmana per als que tenen dificultats per poder portar alguna cosa a taula.

Els impostos i els acomiadaments són mala targeta de presentació del nou rei. A això cal afegir-hi un parell de gestos malhumorats en els seus primers actes públics. En la cerimònia de la proclamació va demanar amb gest irat a un ajudant que retirés un tinter que el molestava. A Irlanda del Nord dimarts es va equivocar de data i es va tacar de tinta. «Oh Déu, odio això», se’l va escoltar dir indignat.