Els primers casos de pacients amb la boca destrossada després de viatjar a Turquia per sotmetre's a tractaments de "carillas" o corones dentals a preus molt barats, ja han arribat a les consultes dels dentistes espanyols. Fa tan sols uns dies, el Consell General es feia ressò d'una alerta llançada pels seus col·legues britànics per una nova moda: el TurkeyTeeth, un neologisme que fa referència a la moda de viatjar a aquest país a la recerca d'una dentadura perfecta. El president dels odontòlegs, el doctor Oscar Castro, demana als col·legis professionals que notifiquin tots els casos per poder prendre "les mesures legals oportunes".

A Mallorca, el doctor Ferrán Llansana, ja ha atès sis pacients espanyols -d'entre 30 i 35 anys- que, després de tornar del país, busquen que se'ls reparin els danys causats. El dentista explica que quatre d'aquests pacients van ser de manera organitzada amb un representant que els posava en contacte amb la clínica turca. En tots els casos, van viatjar al país per a realitzar-se tractaments estètics amb rehabilitació de "carillas" ceràmiques per un preu més barat que a Espanya, però sense saber quin dentista els atendria.

Les "carillas" són petites làmines -d'un gruix d'entre 0,8 i 1,5 mil·límetres- que es col·loquen sobre la superfície frontal de les dents. L'avantatge d'aquest tractament és que el tallat de les dents és mínim o innecessari. Per contra, les corones dentals requereixen un tallat de la dent molt major, d'uns dos mil·límetres (el 60% de la dent), ja que la funda ha de cobrir-la per complet. La seva funció és restauradora i no tan sols estètica, com és el cas de les "carillas".

Meca del turisme sanitari

Turquia és un destí conegut internacionalment per ser la meca dels empelts capil·lars. El negoci mou ingents quantitats de diners. Els 'packs' de viatges a aquest país, que poden trobar-se fàcilment a Internet, inclouen trasllats amb xofer privat, traductor, allotjament, consultes... Aquest mateix estiu, diverses societats científiques mostraven la seva preocupació per un altre fenomen creixent: la "inassumible" llista d'espera que existeix a la majoria dels hospitals públics a Espanya està empenyent a moltes persones a viatjar a Turquia per sotmetre's a operacions d'obesitat greu.

En el cas dels tractaments dentals, la tornada de Turquia d'algun d'aquests pacients està sent traumàtica, relaten els dentistes. El doctor Llansana explica que a una de les persones a les quals acaben de tractar a la seva clínica, li va caure una corona i "presentava una lesió apical aguda (inflamació al voltant de la punta de l'arrel d'una dent) en dues dents que van requerir una endodòncia, a més d'un ajust complex i de la rehabilitació de les 20 restauracions", explica Llansana.

Simulació del tractament

Especialista en "carillas," el dentista atribueix "el motiu principal del fracàs d'aquests tractaments" turcs a l'absència d'"una planificació" per obtenir "el millor resultat estètic amb el menor tallat de la dent". De fet, assegura que les preparacions que els van fer a aquests pacients eren més semblants a les quals es fan per col·locar corones inclusives que per a "carillas" mínimament invasives.

A més, en tots els casos va observar la falta de treball "amb instruments de magnificació i fins i tot de microscopi, a més de no invertir el temps necessari a realitzar un correcte mock up (simulació del tractament)" que garanteixi el volum final de la restauració.

Danys irreversibles

El tallat tan agressiu de les dents que els han practicat a aquests pacients, afegeix el metge, afavorirà a llarg termini una afectació periodontal. És a dir, una inflamació i infecció de les estructures de suport de la dent. Alguns, descriu, també tenen molèsties en mastegar i, sobretot, un "enorme disgust" perquè lluny de trobar el somriure perfecte han acabat amb la boca destrossada.

Els danys ocasionats per tractaments de "carillas" mal executats són irreversibles i condicionaran per a tota la vida la supervivència de les dents, adverteixen els experts. Aclareixen, també, que no sempre les "carillas" són la solució a curt termini, sinó el procés final de la solució al problema.

Notificar els casos

El president del Consell General, el doctor Óscar Castro Reino, ha fet una crida a tots els dentistes perquè notifiquin als seus col·legis tots els casos de pacients que hagin rebut un tractament fallit a Turquia i que, al seu torn, els col·legis traslladin aquesta informació a aquest òrgan col·legial per així poder prendre les mesures legals oportunes. Aclareix que no totes les clíniques dentals turques realitzen mals tractaments. "Com a tot arreu, existeixen dentistes molt qualificats que treballen amb gran professionalitat. El problema està en aquelles clíniques en les quals la persona és tractada com un número més", indica el doctor Castro.