L’OMS pronostica que «la fi de la pandèmia de covid és a prop»

«El món està a prop de derrotar la pandèmia de la covid-19». Ho va assegurar el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que, malgrat el missatge d’optimisme, va instar els països a continuar treballant per controlar el virus. Tot i això, i tement que a la tardor augmentin els contagis de covid i altres infeccions respiratòries, Espanya mantindrà l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en els transports públics fins que els experts diguin el contrari, segons va explicar la Ministra de Sanitat, Carolina Darias, al Congrés. «No hem estat mai en millor posició per posar fi a la pandèmia», va afirmar Ghebreyesus en una roda de premsa amb periodistes. «Encara no hi hem arribat, però el final està a prop». La setmana passada hi va haver menys morts relacionades amb el coronavirus a tot el món que en qualsevol altre moment des del març del 2020, segons Tedros, que va advertir constantment contra l’excés de confiança, fins i tot quan els països han disminuït les restriccions. Va instar els països a fomentar les vacunes, en particular a la gent gran i de risc, planificar en el cas d’augments sobtats de casos i continuar amb les proves i la seqüenciació per rastrejar el virus.

La situació a Catalunya Si bé la covid-19 continua circulant intensament a tot el món, les futures onades d’infeccions no s’han de traduir en onades de morts, va dir Maria van Kerkhove, la principal funcionària tècnica de l’OMS per al coronavirus. L’organització va declarar la covid-19 pandèmia l’11 de març del 2020. Des d’aleshores, s’han registrat més de 606 milions de casos, amb gairebé 6,5 milions de morts. A Espanya i, més en concret, a Catalunya, les persones ingressades a ucis estan en mínims històrics. Segons les últimes dades de la Conselleria de Salut, a Catalunya hi ha 11 malalts a ucis (dos més que en la setmana prèvia) i 424 ingressats en planta convencional (100 menys). A més, també baixa la pressió als centres d’atenció primària (CAP), ja que entre el 5 i l’11 de setembre van diagnosticar 2.752 casos de coronavirus.