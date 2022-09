El Parlament Europeu considera que Hongria ja no es pot considerar una democràcia plena. En un informe aprovat aquest dijous –amb 433 vots a favor, 123 en contra i 28 abstencions-, els eurodiputats han corroborat que la situació al país s'ha deteriorat de forma considerable i han apuntat que Hongria s'ha convertit en una "autocràcia electoral", és a dir, un sistema on se celebren eleccions però on no es respecten les normes i els estàndards democràtics. A més, la cambra considera que la "inacció" del Consell ha "accelerat el retrocés" i demana que el país no rebi fons de recuperació si no compleix les recomanacions de la UE i les sentències judicials.

Per altra banda, el Parlament sol·licita que Hongria quedi exclosa de programes de cohesió que contribueixin al mal ús dels fons europeus i exigeix que s'endureixin les eines de control al país per evitar l'ús inadequat de recursos comunitaris "per raons polítiques". Les principals àrees que generen inquietud entre els eurodiputats són el funcionament dels sistemes constitucional i electoral, la independència de la judicatura, la corrupció i els conflictes d'interès i la llibertat d'expressió. No obstant això, també assenyalen com a àrees problemàtiques la llibertat acadèmica, de religió i d'associació, el dret a la igualtat en el tracte –incloses els drets de les persones LGBTIQ-, els drets de les minories i els drets dels migrants i sol·licitants d'asil. En aquest sentit, el Parlament Europeu recorda que, si el Consell continua sense avançar en el procediment sota l'Article 7 de la UE –el que serveix per constatar violacions de drets per part dels estats membres-, s'estarà vulnerant la legislació sobre l'estat de dret.